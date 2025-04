Refluks jest spowodowany zwykle przez niedojrzałość dolnego zwieracza przełyku lub mięśni części wpustowej żołądka. Doprowadza to do przepuszczania pokarmu ku górze w czasie lub zaraz po jedzeniu. U jednych dzieci pokarm może ulegać cofnięciu bardzo szybko, u innych zalega w przełyku.

Jakie są objawy refluksu?

Objawy refluksu żołądkowo-przełykowego to przede wszystkim ulewanie i regurgitacja. Ulewanie jest to mimowolne cofanie się pokarmu do ust i poza nie. Podczas regurgitacji pokarm cofa się jedynie do ust.

Należy uważać na objawy, które mogą świadczyć i patologicznym refluksie. Są to: wymioty o nagłym początku, bardzo uporczywe, zaburzenia połykania, zahamowanie wzrostu oraz niedokrwistość. Niekiedy choroba ma skryty przebieg, z nietypowymi objawami: nawracającymi zapaleniami oskrzeli, uszu, płuc, napadami astmy czy drgawkami. Czasem zwykły katar, niepoddający się tradycyjnemu leczeniu, może sugerować chorobę refluksową żołądka i przełyku.

Starsze dzieci, które umieją już określić dolegliwości, będą uskarżały się na zgagę, kwaśne odbijania czy ból w nadbrzuszu. Mogą opisywać je jako uczucie piekącego bólu za mostkiem, przemieszczającego się w kierunku szyi i gardła.

Badanie

Chorobę refluksową diagnozuje się przede wszystkim na podstawie występujących objawów i wykluczeniu innych chorób mogących je powodować. Dodatkowo można zastosować badanie o nazwie pH-metria. Nie jest ono wskazane w przypadku przemijającego, fizjologicznego refluksu u niemowląt, ale ma bardzo duże znaczenie dla oceny refluksu utajonego i refluksu jako przyczyny nawracających zapaleń dróg oddechowych i astmy.

Badania polega na całodobowym monitorowaniu odczynu przełyku za pomocą specjalnej cieniutkiej sondy i typowym funkcjonowaniu przez cały dzień. Wydawać by się mogło, że badanie jest bardzo uciążliwe, w praktyce jednak nie spełnia dziecku żadnych trudności. W wybranych sytuacjach wykonuje się badanie izotopowe okolicy wpustu żołądka (scyntygrafię) oraz badanie endoskopowe błony śluzowej przełyku i wpustu.

Jak pomóc maluszkowi?

Jeżeli stwierdzono u naszego dziecka refluks, należy zrobić wszystko, aby zminimalizować objawy. Po pierwsze warto kontynuować karmienie piersią, ponieważ udowodniono, że działa to korzystnie na symptomy refluksu. Ponadto, należy karmić dziecko częściej ale mniejszymi porcjami, tak aby nie powodować przepełnienia żołądka. Po posiłku lub nawet trakcie, należy ułatwiać odbijanie się pokarmu poprzez lekkie poklepywanie dziecka po plecach.

Można także stosować zagęszczanie mieszanek do karmienia niemowląt lub stosować dostępne na rynku mieszanki antyrefluksowe. Nie należy leczyć refluksu operacyjnie lub farmakologicznie u niemowląt, u których nie powoduje on zaburzeń rozwoju oraz nawracających zapaleń płuc.

Refluks jest bardzo częsty w pierwszych miesiącach życia, ale ustępuje z wiekiem. Jeżeli więc nie powoduje istotnych zaburzeń rozwoju dziecka, nie wymaga specjalistycznego leczenia. Warto jednak uświadomić sobie, że wprowadzenie kilku zmian w sposobie odżywiania i stylu życia dziecka, może spowodować znaczne poleczenie samopoczucia malucha oraz ułatwienie jego karmienia.

