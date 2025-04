Przed nami Dzień Dziecka i wizyta w sklepie z zabawkami. Jednak co wybrać? Stojąc przed półką z propozycjami dla najmłodszych, można dostać oczopląsu. Jak nie zwariować i kupić coś, co będzie dobre dla dziecka? Często rodzice popełniają błąd wybierając coś modnego i mocno reklamowanego. Niestety zazwyczaj jest to coś, czym dziecko może się bawić w jeden określony sposób. Taka zabawka szybko wyląduje w kącie. Jeśli tego nie chcesz, wybierz coś, co będzie miało wpływ na rozwój dziecięcej wyobraźni.

Niekoniecznie prezent z reklamy

Mimo chęci spełnienia dziecięcego marzenia kieruj się rozsądkiem. Warto śledzić na przykład organizowany od wielu lat przez Komitet Ochrony Praw Dziecka konkurs Świat Przyjazny Dziecku oraz konkursy w pismach parentingowych, w których specjaliści oceniają zabawki i pokazują, które z nich są wartościowe, dlaczego te, a nie inne zabawki wybierać dla dziecka, jak się nimi bawić.

Pamiętaj również, że dla dziecka nie tyle jest ważna odlotowa zabawka a możliwość spędzenia czasu wspólnie. Pokaż dziecku, jak się można konkretną zabawką bawić, a z drugiej pozwól maluchowi na przejęcie inicjatywy w zabawie.