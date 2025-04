Wielu rodziców obawia się kupienia dziecku zwierzątka, ponieważ czy piesek, czy kotek, czy nawet rybka, wymagają sporego zaangażowania i opieki. Nawet jeśli maluch deklaruje, że poświęci swój czas i całą energię dla pupila, opiekunowie mają świadomość, że ich pociecha znudzi się szczeniakiem, tak samo, jak szybko nudzi się nowym autkiem czy grą. Poznaj 5 powodów, dla których warto jednak podarować najmłodszemu zwierzątko.

Trening odpowiedzialności

Zwierzak to nie zabawka. To przede wszystkim powinnaś zakomunikować maluchowi. Ustal, że jeśli kupicie pieska, nie będziecie mogli go jutro oddać, a dziecko otrzyma masę obowiązków. W jasny i przejrzysty sposób opowiedz mu, ile pracy wiąże się z pupilem, który stanie się nowym członkiem rodziny. Jeśli twój maluch nauczy się, jak być odpowiedzialnym człowiekiem, dużo łatwiej mu będzie odnaleźć się w świecie.

Nauka zobowiązań

Pokaż dziecku, że zwierzątko to długookresowe zobowiązanie. Pupila trzeba wyprowadzać, karmić, bawić się i dbać. Maluch musi wiedzieć, że nawet jeśli znudzi się mu opieka nad psem, to nie wolno mu będzie po prostu go zostawić. To ogromna nauka na przyszłość.

Sztuka wyrzeczenia

Wyraźnie zaznacz dziecku, że piesek, tak samo, jak człowiek, musi jeść i pić. Powiedz dziecku, że nawet jeśli będzie miało inne plany, takie jak wyjście do kolegi czy nową grę, to nie może zapomnieć o zwierzątku! Dzięki temu twój maluch nauczy się szacunku do innych oraz nie wyrośnie na zapatrzonego w siebie egoistę.

Mniej stresu

Pamiętaj, że domowe zwierzęta rozładowują stres u dzieci, uczą ich życzliwości, odpowiedzialności i miłości. Już dawno udowodniono, że rodzinny pupil działa terapeutycznie na wszystkich domowników i rozładowuje napięcia. Jeśli kupisz maluchowi szczeniaka, dziecko będzie razem z nim dorastało, co przyczyni się do wytworzenia między nimi nici porozumienia i sprawi, że twoja pociecha będzie bardziej wrażliwa.

Oderwanie dziecka od komputera

Jeśli twój maluch większą część swojego dnia spędza przed komputerem, zwierzak na pewno to zmieni. Pies, kot czy królik będzie wymagał stałej opieki, spacerów czy zabaw. To dzięki temu twoja pociecha będzie dużo bardziej aktywna.

