Dzieci do 7.roku życia na drodze mogą przebywać jedynie w obecności osoby o min. 3 lata od niej starszej.

Samodzielne chodzenie dziecka do szkoły to spore ułatwienie dla rodziców. Kiedy jest to dozwolone? Komenda Główna Policji wskazuje, że dziecko w wieku do 7 lat może korzystać z drogi tylko pod opieką osoby, która osiągnęła wiek co najmniej 10 lat. Nie dotyczy to strefy zamieszkania.

Zatem przepisy zezwalają na samodzielne, bez opieki korzystanie z drogi dziecku, które ukończyło 7 lat

– mówi PAP nadkom. Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego KGP.

Jednocześnie nadkom. Robert Opas zachęcił rodziców, aby dawali swoim dzieciom dobry przykład, a także w miarę możliwości towarzyszyli dzieciom w drodze do szkoły, szczególnie w pierwszych dniach nauki.

Z kolei kom. Wioletta Szubska z Komendy Głównej policji przypomniała, o czym warto pamiętać, zanim pozwoli się dziecku na samodzielną drogę do szkoły.

Przede wszystkim chodzi o ustalenie godzin wyjścia i powrotu, a także sposoby kontaktowania się w nagłych sytuacjach, a także sprawdzenie, jak dziecko sobie radzi z samodzielnym otwieraniem i zamykaniem mieszkania oraz czy właściwie pilnuje kluczy.

Przestrzegła także, by uczulić dzieci na sytuacje, kiedy nieznajomy proponuje im np. podwiezienie do domu oraz by w sytuacji zagrożenia nie wstydziły się głośno wołać o pomoc.

Policjantka zachęca także do edukowania dzieci np. przy okazji spacerów, jazdy autobusem, autem, czy wspólnego wyjścia na zakupy.

Bardzo ważne jest, by uczyć dziecko korzystania z przejść dla pieszych. Przed przejściem zatrzymujemy się i rozglądamy: lewa-prawa-lewa. Nie przechodzimy zza samochodu, żywopłotu, na zakręcie, przed wzniesieniem

- przypomniała policjantka.

Szubska zauważa, że w przypadku dzieci powyżej 7.roku życia prawo nie precyzuje, że obecność rodzica jest wymagana np. gdy dziecko idzie samo do szkoły czy na plac zabaw. Jednocześnie rodzic powinien mieć wiedzę, gdzie i na jak długo przebywa dziecko.

