Przyjęło się, że małe dziewczynki bawią się lalkami. Natomiast chłopcy od dziecka „powinni” sięgać po bardziej męskie zabawki: samochody, klocki czy figurki superbohaterów. Na szczęście we współczesnym świecie granice, między zabawkami przeznaczonymi dla określonej płci, zacierają się. Najnowsza reklama marki Harbaro pokazuje, dlaczego warto przełamywać stereotypowe myślenie.

Reklama

Chłopcy bawią się lalkami w reklamie

30-sekundowy filmik reklamowy obrazuje, co chłopcy zyskują, bawiąc się lalkami. Widzimy w nim zarówno dziewczynki, jak i chłopców, którzy z czułością opiekują się plastikową lalką: karmią ją, przytulają, przykrywają i noszą na rękach. Spot ma za zadanie pokazać, że chłopcy wynoszą z zabawy lalką dokładnie takie same korzyści, jak dziewczynki. To dla nich doskonała nauka czułości, odpowiedzialności i empatii.

Brazylijska firma Habaro rozpoczęła kampanię „We All Can Take Care”, w której przekonuje, że chłopcy - wbrew powszechnie panującym przekonaniom - nie tylko mogą, ale wręcz powinni bawić się lalkami.

Celem reklamy jest przełamanie automatycznego przypisywania ról społecznych dzieciom. Filmik powstał na rynek brazylijski, gdzie panuje tzw. kultura macho, a więc problem stereotypowego myślenia o kobiecości i męskości wciąż jest powszechny.

- Naszym zadaniem jest pokazać, że zarówno dziewczynki, jak i chłopcy mogą się wiele nauczyć, bawiąc się lalkami - podkreśla Kellen Silverio, dyrektor marketingu marki.

Wzruszające wideo zostało bardzo entuzjastycznie przyjęte przez internautów. W subtelny, lecz dosadny sposób pokazuje, w jaki sposób zabawa lalką może wpłynąć na kształtowanie charakteru dzieci bez względu na płeć.

Reklama

Przeczytaj:

27 pomysłów na zabawy dla dzieci

Zabawy dla dzieci na wakacjach