Ktoś powie, ot, zwykła gazetka dla dzieci z gadżetem. Tak, to prawda, ale…! I to – a l e – ma duże znaczenie, bo otwiera pole ważnym argumentom, nad którymi rzadko się zastanawiamy, kupując w kiosku czy sklepie „coś na szybko” dla dziecka.

Bajkowi bohaterowie

Nie ma wątpliwości, że dzieci uwielbiają oglądać bajki w telewizji. Tak było zawsze, tylko kiedyś było mniej bajek. Dziś kanały telewizyjne oferują ogromny wybór animacji, puszczanych na okrągło. Gdyby pozwolić przedszkolakom, siedziałyby przed telewizorem czy tabletem długie godziny. Kto nie próbował oderwać malucha od jego ulubionych bohaterów ze srebrnego ekranu, ten nie wie, jak to trudne zadanie. I tu podajemy pomocną dłoń – „Puls Kids. Czas na przygodę”! Z jednej strony ten magazyn to przedłużenie telewizyjnych bajek i dalsze spotkania z ulubionymi bohaterami, tylko już na innej płaszczyźnie. Dzięki niemu można przerzucić zainteresowanie dziecka z biernego oglądania na bardziej aktywną i angażującą rozrywkę.

Rozwijająca zabawa

Z drugiej strony, ważnym argumentem jest także to, że dzieci w wieku przedszkolnym bardzo lubią się uczyć. Pod warunkiem, że nauka nie przypomina szkolnych lekcji, tylko jest podawana w formie zabawy. Wtedy chłoną wiele informacji i chętnie wykonują zadania. To czas wszechstronnego wspierania rozwoju dziecka. Na stronach magazynu, wśród ilustracji z bajkowymi postaciami, jest wiele mądrych zabaw, które ot tak, mimochodem, rozwijają podstawowe umiejętności najmłodszych, które z malucha zrobią zucha. Szukanie różnic, przeciwności lub podobieństw, porównywanie elementów, szeregowanie ich i klasyfikowanie, a także odwzorowywanie przedmiotów, kolorowanie i rysowanie... Tego typu wyzwania naprawdę wiele dają, między innymi: ćwiczą spostrzegawczość, cierpliwość, uczą logicznego myślenia i rozwijają zdolności manualne, przygotowując do nauki pisania.

Czas i uwaga

Trzecią, ważną kwestią przy decydowaniu o wybraniu magazynu dla dzieci z bohaterami bajek jest fakt, że to kolejny sposób na spędzenie czasu ze swoją pociechą. Poza zabawą, tego najbardziej dziecko chce i potrzebuje – naszego czasu i uwagi. Nie wie tylko, że mama i tata wrócili z pracy zmęczeni, a przed nimi jeszcze mnóstwo domowych obowiązków. Są dni, kiedy wymyślanie nowych zabaw przerasta nawet najbardziej kochających rodziców. I tu znów pojawia się pomocna dłoń – Puls Kids. Czas na przygodę! Nie musisz kreować, wymyślać, wystarczy usiąść, otworzyć magazyn, przeczytać polecenia i towarzyszyć dziecku w rozwiązywaniu zadań. Na koniec możesz przeczytać opowiadanie i cieszyć się uśmiechem dziecka na twarzy.

Dlatego zachęcamy do sięgnięcia po nowy tytuł, który pojawił się w kioskach. Puls Kids. Czas na przygodę! to kolorowy magazyn (32 strony), pełen dobrej i mądrej zabawy dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Przewodnikiem po gazetce jest Jeżyk Puls Kids i jego telewizyjni przyjaciele – bohaterowie animacji, które codziennie można oglądać w paśmie Puls Kids na antenie kanału Puls 2. Ten kanał od prawie 4 lat jest liderem na rynku telewizyjnym wśród dzieci w wieku 4-12 lat. Magazyn wydaje Burda Media Polska przy współpracy z Telewizją Puls, nadawcą kanału Puls 2.

W pierwszym numerze na dzieci czekają m.in. „Smerfy”, „Biedronka i Czarny Kot”, „Bing”, „Mustang. Duch wolności” oraz „Jeżyk i Sprężynka”.

Do każdego numeru jest dołączana w formie bezpłatnego dodatku atrakcyjna zabawka.

