Od niemowlęcia do osoby dorosłej

IRIS rośnie razem z dzieckiem dzięki w pełni dopasowującym się elementom. Przygoda rozpoczyna się z solidnym i ergonomicznym IRIS Baby Set oraz Tacką, które posłużą maluchom od 6 miesiąca życia do ok. 3 lat, i pozwolą na wczesną interakcję z resztą domowników. W okresie szkolnym, IRIS z łatwością dopasuje się do potrzeb rosnącego dziecka, zapewniając mu komfort podczas spożywania posiłków i zabawy.

Ergonomia i komfort

Inteligentny design zapewnia wsparcie dla kręgosłupa w każdym wieku. Krzesło wykonane zostało z wysokiej jakości europejskiego drewna bukowego, znanego z niezawodności i wytrzymałości. IRIS zapewnia ekstremalną wygodę i ergonomię użytkowania przez długie lata.

Cena rynkowa IRIS 189,95€, Cena IRIS 3-w-1 249,95€. Model będzie dostępny w wybranych sklepach od 12 marca 2025.

Więcej informacji: www.cybex-online.com.

