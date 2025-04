Bayreuth, kwiecień 2024 r. – Czy jest coś lepszego niż ocena „bardzo dobra”, jeśli chodzi o design, bezpieczeństwo i funkcjonalność fotelików samochodowych? CYBEX, wiodący producent w dziedzinie bezpieczeństwa przewożenia dzieci, mówi: tak. Po tym, jak w 2021 roku wprowadziliśmy na rynek pierwszy fotelik samochodowy ze zintegrowaną poduszką powietrzną chroniącą całe ciało dziecka, który następnie został zwycięzcą testu ADAC z niespotykaną dotąd oceną ogólną 1,5 „bardzo dobra”, poczuliśmy ogromną motywację do dalszego rozwijania innowacyjności naszych produktów.

Rezultat: Anoris T2 i-Size!

Bezpieczeństwo przewożenia dzieci: przyszłość napędzana poduszką powietrzną

Podobnie jak poprzedni model, nowy Anoris T2 i-Size zapewnia dzieciom kompleksowe bezpieczeństwo na każdym etapie podróży. „Poduszki powietrzne od dziesięcioleci chronią dorosłych użytkowników ruchu drogowego w pojazdach. Stały się niezbędnymi elementami bezpieczeństwa, przez co zakup samochodu bez nich jest dziś praktycznie niemożliwy” – podkreśla Martin Pos, założyciel CYBEX. „Logicznym dla nas krokiem było zatem opracowanie odpowiedniej poduszki powietrznej chroniącej całe ciało, która

zapewniłaby maksymalne bezpieczeństwo w samochodzie również dzieciom, zwłaszcza że badania dotyczące bezpieczeństwa fotelików dziecięcych pokazują, że około 80%¹ rodziców pozwala swoim dzieciom podróżować przodem do kierunku jazdy już poniżej drugiego roku życia, co zmniejsza ich bezpieczeństwo o około 50%”.

Bezpieczeństwo, które trwa dłużej

"W CYBEX nie boimy się kwestionować statusu quo, nawet jeśli sami wyznaczamy standardy” – podkreśla Martin Pos. Dlatego nowy Anoris T2 i-Size zapewnia kompleksową ochronę dzieciom w wieku powyżej 15 miesięcy do 7 lat, podróżującym przodem do kierunku jazdy. Przewaga? Twoje maluchy mogą używać fotelika o trzy lata dłużej niż w przypadku większości standardowych fotelików samochodowych bez poduszki powietrznej oraz o jeden rok dłużej niż w poprzednim modelu.

Swoboda ruchów i dodatkowa przestrzeń na nogi

Oprócz aspektu bezpieczeństwa Anoris T2 i-Size osiąga również wysokie wyniki pod względem inteligentnego, ergonomicznego designu. Model posiada kompaktową osłonętułowia zapinaną jednym kliknięciem, mniejszą niż w poprzednim modelu. Dziecko nie odczuwa ciężaru osłony tułowia, ponieważ jest ona utrzymywana na miejscu przez element dystansowy. W rezultacie nowy model gwarantuje wyższy poziom komfortu oraz ułatwia wsiadanie i wysiadanie z fotelika.

