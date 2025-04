Wielkanoc jest wdzięcznym tematem do ćwiczeń logopedycznych. Rozmowy o świętach, recytowanie bajki czy wierszyka oraz językowe zabawy pobudzające wyobraźnię wspierają artykulację głosek i aparat mowy przedszkolaka.

Zabawy logopedyczne wielkanocne wspomagają proces rozwoju mowy, doskonalą sprawności komunikacyjne, intelektualne, percepcyjno-motoryczne. Można je wykonywać w domu lub podczas zajęć terapeutycznych w małych grupkach czy też w przedszkolu. Każdą zabawę można nieco modyfikować i wymyślać kolejne - szczególnie atrakcyjne są zabawy logopedyczne wielkanocne powiązane z motoryką i melodią.

Zabawa w sprzątanie - zabawa ortofoniczno-ruchowa:

Dzieci słuchają instrukcji i naśladują ruchy, wydając odgłosy związane z wykonywanymi czynnościami, np.

Czas na porządki wielkanocne! Pozbierajmy zabawki: „Hop-siup” do pudełka!

Umyjmy szafki: „Pucu-pucu” ,

, Wymiatamy śmieci z kątów: „Szu-szu” ,

, Zetrzyj podłogi: „Szuru-buru”.

Rozmowa na temat świąt

Usiądź z z dzieckiem i powoli demonstruj po kolei: palmę, koszyczek z pokarmami, pisanki. Kieruj rozmową o zwyczajach związanych ze świętami wielkanocnymi (życzenia świąteczne, święcenie palm i pokarmów, śniadanie wielkanocne, dzielenie się jajkiem, śmigus-dyngus).

Możesz też pokazywać te przedmioty i symbole świąteczne na kartkach i wywołać rozmowę o wspomnieniach z nimi związanych oraz np. o przyjemnych aspektach świątecznych - dla przykładu o tym, kiedy przychodzi zajączek i daje prezenty.

Zabawa oddechowa - zdmuchnij piórko

Połóż na stole piórko lub kilka delikatnych, kolorowych piórek. To ćwiczenie polega na rywalizacji kto zdmuchnie pierwszy piórko na podłogę po stronie przeciwnika! Ważne: upomnij dziecko, że powietrze ma wdychać nosem, a wydychać ustami.

Zabawa „Baba w buzi” - o porządkach

Pewnego dnia baba, która mieszka u każdego w buzi, robiła wielkie porządki. Najpierw umyła dokładnie ściany (język przesuwa się w stronę policzków po stronie wewnętrznej). Potem umyła sufit (język przesuwa się do podniebienia).

Podłoga też była bardzo brudna, więc umyła ją dokładnie (język na dnie jamy ustnej). Okna też musiały zostać umyte. Najpierw umyła je od zewnątrz, a później od środka (język wędruje po stronie zewnętrznej zębów, a potem po ich stronie wewnętrznej). Wreszcie umyła schody w przedsionku (język przesuwa się w stronę dolnej wargi i wysuwa na brodę). Komin też musiał zostać wyczyszczony (język wysuwa się w kierunku wargi górnej i nosa).

Wytrzepała dywany (język wykonuje szybkie ruchy w górę i w dół). Na koniec pootwierała wszystkie okna, by dom przewietrzyć. Do domu wpadł wiatr (dziecko nabierają powietrze nosem i wydmuchują ustami). W tak wysprzątanym domu można już malować wielkanocne pisanki!

Rozwiązywanie zagadek - dokończ zdanie

– Bierzcie się do pracy, i panie, i panki!

Czas już malować wielkanocne... (pisanki).

– Co to takiego, odgadnij, mój kotku.

Są z wierzchu białe, a żółte w środku.

Gdy je gotować, dziwy się dzieją,

Bo zamiast mięknąć one twardnieją (jajka).

– Skąd się biorą jajka? (znoszą je kury).

Zabawa ruchowa „Kura”

Kura spaceruje po podwórku, szukając pożywienia (dzieci spacerują, wysoko unosząc kolana, po kilku krokach zatrzymują się i najpierw jedną, a później drugą stopą „rozgrzebują” ziemię). Kura macha skrzydłami (dzieci machają ramionami). Kura dziobie ziarenka (palce obu rąk dzieci układają w kształcie ptasiego dzioba; kilka razy otwierają szeroko „dzioby” i zamykają, składając kciuk z kolejnymi palcami).

Bajka logopedyczna o Wielkanocy

Trwają przygotowania do świąt. Pan Języczek postanawia upiec ciasto. Do miski (dziecko robi z języka „miskę” – przód i boki języka unosi ku górze, tak by na środku powstało wgłębienie) wsypuje mąkę i cukier, dodaje masło (dziecko wysuwa język z buzi, a potem go chowa, przesuwając nim po górnej wardze, górnych zębach i podniebieniu).

Rozbija jajka (dziecko szeroko buzię, uderza czubkiem języka w jedno miejsce na podniebieniu). Wszystkie składniki miesza (obraca językiem w buzi). Ciasto już się upiekło.

Następnie Pan Języczek maluje jaja – wkłada je do kubeczków z barwnikami (przesuwa język po górnych zębach i podniebieniu) i rysuje na jajach wzorki – kropki (dziecko dotyka językiem różnych miejsc na podniebieniu) i kreski (dziecko porusza językiem na boki). Cieszy się pan Języczek (uśmiechamy się szeroko, nie pokazując zębów), bo może już świętować.

Artykuł na podstawie tekstu pierwotnie opublikowanego 28.06.2011 na zlecenie Edipresse. Częściowo oparty na materiałach: Zagadki dla najmłodszych. Materiały metodyczne, wybór i oprac. J. Stec, P.W. „MAC”, Kielce 1999 oraz Zabawy logopedyczne na cztery pory roku. Scenariusze do zajęć grupowych dla dzieci w wieku przedszkolnym Dorota Krupa i Jolanta Pszczółka, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2010.

