Latem dzieci narażone są na liczne niebezpieczeństwa. Same nie potrafią uchronić się przed nimi, dlatego konieczna jest twoja interwencja. Nie da się jednak wszystkiego przewidzieć i uchronić dziecko przed wszystkim. Zobacz, co zrobić, gdy dziecko zostanie ukąszone przez kleszcza lub jakieś owady, poparzy się na słońcu lub dostanie udaru. Musisz to wiedzieć!

Co zrobić gdy dziecku przytrafi się wypadek?

Oto wskazówki, jak zachować się podczas najczęstszych dziecięcych wypadków na wakacjach:

1. Alergia na słońce

Tak określa się pokrzywkę słoneczną, czyli wysypkę powstałą pod wpływem słońca. Bąble swędzą, ale na szczęście znikają same, już kilka godzin po zejściu ze słońca. Dzieci, u których słońce wywołuje pokrzywkę, powinny przed wyjściem być smarowane kremem z wysokim filtrem przeciwsłonecznym (SPF 50+).

2. Anafilaktyczny wstrząs

To gwałtowna reakcja organizmu na alergen, np. jad osy. Zdarza się bardzo rzadko, ale może wystąpić nawet po pojedynczym użądleniu, jeśli dziecko jest uczulone na jad. Może wtedy dostać duszności. Często pojawia się obrzęk krtani, spada ciśnienie, dochodzi do omdlenia. Jeśli wiesz, że dziecko ma alergię (bo np. wykazały to testy), powinnaś zawsze mieć przy sobie adrenalinę (zestaw do kupienia w aptece) i natychmiast po użądleniu ją podać. Konieczne też jedź w takim przypadku z dzieckiem do szpitala.

3. Biegunka

To jedna z typowych letnich przygód. Może być spowodowana infekcją wirusową, nietolerancją pokarmową lub zatruciem pokarmowym (np. po wypiciu mleka prosto od krowy). Biegunka sama w sobie jest pożytecznym objawem, bo pomaga organizmowi pozbyć się toksyn, ale niesie ze sobą, szczególnie u niemowląt, ryzyko odwodnienia, co jest już bardzo poważną sprawą. Aby uniknąć kłopotów, podczas biegunki podawaj dziecku nawadniający płyn z elektrolitami. Jeżeli oprócz biegunki pojawiły się też wymioty i osłabienie, jedź z dzieckiem do lekarza. Być może konieczne będzie nawadnianie szpitalne.

4. Choroba lokomocyjna

Podróże u małych dzieci często wiążą się z nudnościami i wymiotami. U niemowląt, ze względu na niedojrzały jeszcze błędnik, choroba lokomocyjna nie występuje; zazwyczaj zaczyna się w 3–4. roku życia. Takiemu maluchowi możesz podać lek na bazie imbiru i założyć przeciwwymiotną opaskę uciskową na nadgarstek.

5. Guzy i siniaki

Na miejsce stłuczenia przyłóż zimny kompres przynajmniej na kilkanaście minut, a kolejnego dnia smaruj siniak żelem z heparyną, przyspieszającym wchłanianie się podskórnego wylewu. Obserwuj, czy dziecko, które np. spadło na główkę, nie ma objawów wstrząsu mózgu. Jeśli zacznie wymiotować, a jego źrenice będą nierównej wielkości, jedź z nim na pogotowie. Zrób to także wtedy, jeśli dziecko straci przytomność (nawet na krótką chwilę), gdy pojawią się trudności w oddychaniu lub kiedy zauważysz zasinienie wokół jego oczu lub za uszami.

6. Ukąszenie kleszcza

Trzeba go szybko wyjąć, bo im dłużej siedzi pod skórą, tym większe ryzyko zarażenia boreliozą. Uważaj jednak, by przy wyjmowaniu nie zgnieść kleszcza ani go nie urwać – jeśli choć odrobina zostanie pod skórą, konieczna będzie wizyta u lekarza. Po przygodzie z kleszczem przez kolejne tygodnie obserwuj dziecko. Jeśli w miejscu wkłucia pojawi się rumień albo gdy wystąpią u dziecka np. objawy grypy, gorączka, osłabienie, powiedz lekarzowi o ukąszeniu przez kleszcza.

7. Krwawienie z nosa

Może dojść do niego na skutek uderzenia. Czasem też krwawienie z nosa towarzyszy gorączce i przeziębieniu, zwykle jednak nie jest niczym groźnym. Aby zatamować wypływ krwi, włóż do nosa kawałek gazika i uciskaj nos u nasady przez kilka minut. Nie odginaj dziecku głowy do tyłu, przeciwnie: powinno pochylić ją do przodu.

8. Oparzenie słoneczne

Aby ukoić ból, obłóż oparzone miejsce gazikami nasączonymi chłodną wodą i posmaruj je łagodzącym kremem. Jeżeli dolegliwości są silne, podaj środek przeciwbólowy z paracetamolem lub ibuprofenem.

9. Udar cieplny

Jak go poznać? Dziecko z udarem jest rozgrzane i zaczerwienione (skóra może też zmienić kolor na szarą), ma przyspieszone tętno, czasem wymiotuje i nie może przygiąć brody do klatki piersiowej. Bywa, że bardzo płacze albo po prostu jest bezwładne. Jak najszybciej przenieś je w chłodne i ciemne miejsce, połóż je tak, aby głowa była trochę wyżej niż reszta ciała, połóż chłodny kompres na czoło i podaj picie. Wezwij też pogotowie.

10. Zapalenie ucha

Wbrew pozorom to także letnia dolegliwość. Winowajcami są bakterie, najczęściej gronkowce, które mogły się dostać do ucha np. wraz z brudną wodą ze stawu lub jeziora. Ucho boli, zwłaszcza przy dotyku, może też pojawić się gorączka. Każdy ból ucha powinien być skonsultowany u pediatry, na szczęście jednak zapalenie ucha zewnętrznego leczy się prosto: zwykle wystarczają ciepłe okłady i środek przeciwbólowy.

