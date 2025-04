Wiele mam narzeka, że – od kiedy ich dziecko poszło do szkoły – do wielu rodzicielskich obowiązków dołączył kolejny: odrabianie lekcji. Bo choć praca domowa jest zadawana uczniom, to kwestia dopilnowania, czy i jak ją zrobią, spada na rodziców. W rezultacie wspólnie z dziećmi godzinami ślęczą nad książkami. Czy musi tak być? Nie! Co zrobić, by dziecko samo odrabiało pracę domową? Zacznij od ustalenia, na czym polega problem.

Reklama



Co zrobić, by dziecko samo odrabiało pracę domową?



1. Trudność z zabraniem się do nauki

Jest przecież tyle ciekawszych rzeczy do zrobienia... Wielu uczniom trudność sprawia nie odrabianie lekcji, lecz samo zabranie się do nauki. Siadają nad zeszytami późno, a wówczas wszystko idzie im jak po grudzie.

Nasza rada:

Wytłumacz dziecku, że takie rozwiązanie się nie sprawdza. Zapytaj, co jego zdaniem można zrobić, by sytuacja się poprawiła. Wspólnie zaplanujcie jego czas po szkole w taki sposób, by mogło spokojnie zjeść posiłek, odpocząć (może to oznaczać krótką zabawę), odrobić lekcje, a potem się pobawić. Istotna jest kolejność – lekcji nie warto robić ani od razu po powrocie ze szkoły, ani późnym wieczorem, bo zmęczony umysł pracuje mniej intensywnie niż zrelaksowany.

Ustalenia zapisz na kartce (wyraźnie zaznaczając czas przeznaczony na przyjemności i obowiązki), którą powiesisz w widocznym miejscu. Powołuj się na nie zawsze, gdy dziecko będzie próbowało złamać zasady i , np. bawić się wówczas, gdy powinno się uczyć.



2. Zbyt duża ilość materiału do nauki

Niektóre dzieci chętnie siadają do nauki. Ale choć spędzają nad książkami kilka godzin, nie są w stanie odrobić wszystkiego. Jak to zmienić?

Nasza rada:

Przejrzyj zeszyty dziecka i porozmawiaj z rodzicami jego kolegów z klasy. Zorientujesz się, czy problem tkwi w tym, że nauczyciele zadają za dużo (daje się to we znaki szczególnie w IV klasie podstawówki, gdy każdego przedmiotu zaczyna uczyć inna osoba i niezależnie od pozostałych zadaje pracę domową) czy w złej organizacji pracy ucznia. W pierwszym przypadku porozmawiaj o sprawie z wychowawcą. W drugim – zajrzyj do ramki po lewej stronie.



3. Kiedy dziecko nie rozumie, a kiedy mu się nie chce

Wielu uczniów oczekuje, że rodzice będą siedzieć z nimi nad lekcjami i pomagać w rozwiązywaniu trudniejszych zadań. Co zrobić, by dziecko samo odrabiało pracę domową?

Nasza rada:

Nie odrabiaj lekcji za dziecko. W ten sposób nie pozwalasz mu wziąć odpowiedzialności za wyniki swojej pracy i uczysz, że radzenie sobie z trudnościami polega na spychaniu ich na innych. Pomóż mu w zorganizowaniu pracy, wytłumacz polecenia i wyjdź z pokoju. Bądź w pobliżu, by wyjaśniać wątpliwości, ale na dobre wróć dopiero, gdy dziecko skończy lekcje. Sprawdź, jak je odrobiło i wspólnie poprawcie błędy.

Reklama

Chcesz wiedzieć więcej o wychowywaniu ucznia? Przeczytaj:

Jak nauczyć dziecko czytać?

Jak urządzić dziecku miejsce do nauki?

Co kupić? Oto szkolny must-have dla ucznia