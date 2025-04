Fot. Fotolia

Reklama

Fotelik rowerowy czy przyczepka dla dziecka?

Już rocznego (niektórzy twierdzą, że nawet 9-miesięcznego) malucha można spokojnie przewozić w foteliku rowerowym. To rozwiązanie sprawdzi się też dla większych, nawet 5-letnich dzieciaków. Rodzic nie ma możliwości ciągłej obserwacji małego pasażera, za to pozycja ustawienia siedziska pozwala maluchowi na spokojny sen.

Ciekawą alternatywę dla fotelików stanowią rowerowe przyczepki. Twarde i wytrzymałe dno, amortyzacja, wygodna kabina z rozkładanymi oparciami i moskitierą sprawiają, że bezpiecznie można przewozić w nich jedno, a nawet dwoje dzieci naraz. Pojazd można wykorzystać do transportu najmłodszych pasażerów montując w środku fotelik samochodowy lub starszych, kilkuletnich dzieciaków, które będą mogły siedzieć i obserwować mijane widoki przez okienko kabiny.

Możesz wybrać także przyczepkę wielofunkcyjną! W wersji przystosowanej do każdej pory roku łatwo możesz zamienić koła na… płozy. W ten sposób przyczepka posłuży Ci zimą podczas wycieczki na nartach biegowych. Pojazd przyda się również, gdy na przejażdżkę będziecie chcieli zabrać swojego psa albo – po szybkiej transformacji – sprawdzi się jako typowa przyczepka bagażowa.

Zobacz także: Co lepsze: przyczepka czy fotelik rowerowy?

Dostosuj trasę wycieczki rowerowej do wieku dziecka

5-6-letnie dziecko, które ma już za sobą naukę jazdy na rowerze, może być pełnoprawnym uczestnikiem wycieczki. To, że ma ono siłę krzyczeć i biegać po podwórku przez 4 godziny nie oznacza, że będzie miało taką samą dawkę energii do pedałowania. Trasa, którą wybierzesz musi być dostosowana do wieku i możliwości najmłodszego z uczestników. 5-latek raczej po kilku km będzie miał już dość jazdy. Wprawiony w bojach 8-9-latek może już natomiast spokojnie pokonać 10, a nawet i 15 km.

Rodzaj wybieranej trasy także zależy głównie od wieku najmłodszych uczestników. Kilkuletnie dzieci będą wymagały bardzo częstych przerw – możecie wybrać więc np. las, gdzie w każdej chwili będzie można zorganizować spokojną chwilę postoju.

Wybierając drogę rodzinnej wycieczki zdecyduj się na opcję bez ostrych podjazdów i stromych zjazdów. Mogą być trudne do pokonania dla dzieci (albo i dla mniej wysportowanego partnera), a nawet niebezpieczne (tato, jak się hamuje?!)

Zwróć również uwagę na powierzchnię, po której będziecie się poruszać. Podróż po nierównościach w rowerowym foteliku może przypominać siedzenie na wirującej pralce. Zdecydowanie postaw też na drogi oddalone od ruchu samochodowego. Będą bezpieczniejsze dla najmłodszych uczestników wycieczki, a Tobie pozwolą na pełne czerpanie radości z podróży.

Co spakować na wycieczkę rowerową z dzieckiem?

Kilkuosobowa rodzinna wycieczka wymaga zabrania dużo większego bagażu niż jedno- czy dwuosobowy trip. Przede wszystkim weź ze sobą dużo wody, a jeśli Twoje dziecko za nią nie przepada – także soczki, najwygodniej w plastikowych butelkach z dozownikiem. Obowiązkowym wyposażeniem będzie prowiant – kanapki czy innego typu wygodne w przewożeniu przekąski. Jak często Wasze dziecko zazwyczaj „woła jeść”? Możecie być pewni, że na wycieczce będzie chciało jeszcze częściej.

"Warto także przygotować się na sytuację awaryjną. Mini apteczka wyposażona w plastry i wodę utlenioną może się przydać. Nie zapominaj, jak przy każdej dłuższej wycieczce, o pompce, zapasowej dętce i zestawie kluczy". – podpowiada Magdalena Klepacka, ekspert Kellys Bike. Do tego wierzchnie, przeciwdeszczowe nakrycie dla każdego uczestnika eskapady, jeśli prognozy pogody uwzględniają opad.

Warto także zainwestować w sakwy. Umieszczenie bagażu na rowerze będzie dużo wygodniejsze.

Reklama

Bezpieczeństwo dziecka na rowerze

Jadąc na męski rowerowy wypad, szczypta ryzyka jest nawet mile widziana. W przypadku familijnej przejażdżki nie może być o nim mowy! Przed wyruszeniem w podróż sprawdź stan techniczny wszystkich rowerów. Pamiętaj, że sprzęt dziecięcy musi być wyposażony tak, jak model osoby dorosłej. Obowiązkowo więc ma mieć białe światło przednie, czerwone światło tylne i tylny odblask.

Dziecko – czy to jadące samodzielnie czy w foteliku – powinno mieć kask. Już teraz pomyśl, jak przekonać malucha, by go założyło (ale to obciach!). Jadąc do lasu nie zapomnij o preparatach na komary i kleszcze, a wybierając się w podróż w słoneczne dni koniecznie nałóż krem z filtrem.

Źródło: Materiały prasowe Kellys Bike/ bj

Zobacz także: Jak kupić odpowiedni rower dla dziecka?