Wakacje - indywidualnie czy z grupą?

Są to trzy podstawowe pytania, a odpowiedzi na nie są kluczowymi w momencie wyboru sposobu organizacji. I bardzo często błędna ocena swoich przekonań ma odzwierciedlanie we wrażeniach po odbytym już wyjeździe…

Jeżeli jesteś osobą dysponującą czasem i obeznaną w podróżach, jeżeli posiadasz dobry zmysł organizacyjny, biegle władasz językiem obcym, jesteś odporna na sytuacje stresowe i potrafisz znaleźć wyjście z każdej sytuacji, a do tego potrafisz się targować i nie masz oporu przed walką o swoje dobre interesy – nie ma żadnych przeszkód, aby samodzielnie zaplanować całą wyprawę.

Oczywiście samodzielna organizacja jest tańsza, jednak pociąga za sobą pewne niedogodności, o których może nie myślisz na etapie wstępnych ustaleń. Przed rozpoczęciem wyprawy należy dobrze zapoznać się z topografią i kulturą danego kraju, przestudiować kilka przewodników, poczytać. Samodzielna organizacja wymaga czasu, którym nie każdy dysponuje. Musimy wziąć pod uwagę, że wyszukanie najlepszych połączeń lotniczych, noclegów, opinii, porad jest czasochłonne, wiąże się z mnóstwem godzin spędzonych w książkach i w Internecie oraz studiowaniem forów dyskusyjnych.

Do tego sami musimy zadbać o formalności, szczepienia, ewentualne wizy. W samodzielnej podróży jesteśmy narażeni na większy stres i brak ewentualnej pomocy w sytuacji awaryjnej, jesteśmy zdani tylko na siebie (Choć ten czynnik wiele osób odbiera jako pozytyw takich wypraw – nigdy nie wiadomo co nas spotka, kogo poznamy i jak zakończy się nasz dzień).

Niektóre osoby lubią podróżować w pojedynkę lub z jednym tylko towarzyszem, choć popularne jest także organizowanie się w większe grupy i podział zadań przedwyjazdowych. Ma to bardzo pozytywny wpływ na rozwój relacji międzyludzkich, naukę współpracy w grupie.

Poznajemy kraj od środka, bardzo empatycznie, nie mamy obok siebie przewodnika, który nam wszystko po drodze pokaże, zwróci uwagę na niuanse, opowie ciekawe historyjki. Jesteśmy zdani na wiedzę zaczerpniętą ze źródeł ogólnodostępnych oraz na tą, jaką zdobędziemy samodzielnie od przygodnych mieszkańców.

Samodzielni organizatorzy cenią sobie wolność wyboru, że mogą robić i oglądać co chcą, bez narzucenia planu przez kogoś innego. Nie muszą też na nikogo patrzeć, denerwować się, że inny uczestnik się spóźnia psując poranną aurę na cały dzień.

Finansowo wyjazd samodzielny powinien wyjść taniej, ale uwaga: nie zawsze!

Czasami miejscowi potrafią wyłudzić wielkie pieniądze od przyjezdnych, którzy nie potrafią się targować i walczyć o swoje. Taksówki, noclegi, opłaty za pomoc potrafią być bardzo wygórowane, i często płaci się za coś, za co normalnie nie trzeba zapłacić. I przy zadowalającej samodzielnej organizacji żadne pieniądze nie zrewanżują nam poczucia dumy i satysfakcji z dobrze wykonanego zadania!

Wyjazd grupowy z biurem podróży

Wyjazd grupowy z biurem podróży daje poczucie organizacyjnego luzu. Jedyne, co musimy zaakceptować to proponowany termin, program, koszta, ewentualne dokumenty do formalności wizowych.

Nie chodzi tutaj wcale o to, że tacy turyści idą po najprostszej linii oporu– oni po prostu zazwyczaj są osobami bardzo czynnymi zawodowo, zamożnymi i nie mają czasu na samodzielną organizację. Wolą zapłacić profesjonalistom za to, w czym ci się specjalizują.

Takie osoby mogą jechać na wyjazd zupełnie nieprzygotowane, wszystko ważne jest im poniekąd „podane na talerzu” – od formalności, po rozpiskę rzeczy o jakich nie można zapomnieć w czasie pakowania się.

Jednak wyjeżdżając turyści tacy są nastawieni na zupełny czynny relaks i poznanie danego kraju, chcą chłonąć z wyprawy jak najwięcej, zadają pytania, nie myślą o pracy.

Przy tego typu wyjazdach należy zwrócić uwagę na organizatora, sprawdzić jego referencje, opinie o już odbytych wyjazdach, sprawdźmy także rzetelność biura w Urzędzie Marszałkowskim. A zaraz po tym jak upewnimy się, że biuro nam odpowiada należy zapytać o pilota - przewodnika, w końcu to od niego zależy powodzenie całej imprezy i zgranie grupy.

Wyjazd z dzieckiem

W naszych rozważaniach jest jeszcze jedna sprawa - kwestia wyjazdu z dziećmi. Skupmy się tutaj na wyjazdach typu wyprawowego, bardzo dynamicznych i nie opierających się w tylko na leżeniu na plaży. Na typowe wyprawy bierze się dzieci starsze i silne, które będą w stanie pokonać podróżnicze niedogodności. Nie polecam na tego typy wycieczki zabierać dzieci poniżej 12 roku życia. A od 12 lat wzwyż dziecko jest nastolatkiem i sposób organizacji wyprawy nie musi być dostosowany w żadnej mierze do jego wieku.

Pamiętajmy, by przy wyjazdach dzieci/nastolatków zwrócić większą uwagę na szczepienia - warto jest zrobić nie tylko obowiązkowe, ale też i zalecane.