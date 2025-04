fot. Fotolia

Brak apetytu u dziecka – mały tadek-niejadek



Manifestacja niechęci wobec jedzenia u małych dzieci nie zawsze jest objawem choroby. W ślad za intensywnym rozwojem małego organizmu idą bowiem także różne postawy wobec jedzenia.

Krótkotrwała niechęć wobec jedzenia jest wielokrotnie kaprysem dziecka czy też sposobem zwrócenia na siebie uwagi bliskich. Dziecko odmawia również jedzenia, które dopiero wprowadzamy do codziennego jadłospisu.

W tym wypadku na pewno nie poleca się zmuszania dziecka do jedzenia, zwłaszcza w porach, gdy się doskonale bawi lub jest zmęczone. Przyniesie to odwrotny skutek, a dziecko będzie traktować jedzenie jako karę, co z kolei sprzyja pogłębianiu niechęci do przyjmowania pokarmów. Według ekspertów często potrzeba aż 10 prób wprowadzenia nowego produktu, by maluch je zaakceptował.

Co robić, gdy dziecko nie chce jeść?



Postępowanie z małym niejadkiem nie należy do rzeczy najłatwiejszych. Przede wszystkim istotna jest cierpliwość ze strony rodziców i nie rezygnowanie z podawania różnorodnych pokarmów. Należy pozwolić dziecku wybrać porę posiłku i jego objętość, a jednocześnie zadbać o odpowiednią atmosferę przy jedzeniu oraz jakość dań.

Zachęcająca dla małego niejadka jest estetyka podania posiłku, wspólne jadanie z pozostałymi członkami rodziny, uczestniczenie w przygotowywaniu posiłków czy ruch na świeżym powietrzu, który wzmaga łaknienie.

Co robić, gdy dziecko jest chore i odmawia jedzenia?



Krótkotrwały brak zainteresowania jedzeniem towarzyszy często okresom przeziębieniowym. W tym czasie należy skupić uwagę na odpowiednim bilansowaniu diety i wzbogaceniu jej w warzywa i owoce akceptowane przez malucha.

Istotne jest również odpowiednia podaż płynów, zwłaszcza w okresie gorączki. Dziecko spragnione mniej chętnie sięga po jedzenie. Na pewno w tym czasie należałoby zrezygnować z podawania nowych produktów, ale też nie należy stosować diety monotonnej, zwłaszcza obfitującej w słodycze czy słodkie soki.

Brak apetytu u dziecka – kiedy powinniśmy się martwić?



Naprawdę niepokojący brak apetytu u małych dzieci to ten, który obserwujemy w dłuższym okresie czasu i/lub któremu towarzyszą inne objawy.

Do takich objawów zaliczamy np. bóle brzucha po posiłku, nieprawidłowy sposób wypróżniania czy apatyczność dziecka.

Wtedy zawsze należy skonsultować się z lekarzem. Brak łaknienia może być jednym z niespecyficznych objawów choroby, zwłaszcza dotyczącej przewodu pokarmowego.

