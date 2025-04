Jedną ze złotych rad, które warto zastosować, jest cierpliwe wpajanie właściwych zachowań dotyczących wybierania zdrowych przekąsek. Nowych umiejętności najłatwiej uczy się właśnie dziecko,. Dotyczy to również kształtowania prawidłowych nawyków żywieniowych. Jeśli chcesz, by w przyszłości dziecko zamiast posiłków typu fast food chętniej zjadało na przykład warzywo, owoc, czy świeży produkt mleczny, pracę nad uświadamianiem dziecku, co warto jeść, a czego nie, zacznij już w dzieciństwie..

Jak kształtować prawidłowe nawyki żywieniowe u dziecka?

Na szczęście nie jest to bardzo trudne. Oto kilka porad, dzięki którym Twoja pociecha będzie wiedziała, jak dbać o swoją dietę, by była zdrowa i dostarczała mu wszystkich składników niezbędnych do prawidłowego rozwoju.

1. Rozmawiaj z dzieckiem. Wyobraź sobie, że ktoś mówi Ci, że nie możesz zjeść tego pysznie wyglądającego ciastka, a na Twoje pytanie "Dlaczego?", odpowiada: "Bo tak!". Frustrujące, prawda? Niestety większość z nas tak właśnie odpowiada swoim dzieciom, gdy pytają o pozwolenie na kolejnego batonika, czekoladę czy słodką drożdżówkę. Dla nas, dorosłych, powody, dla których nie można zbyt często jeść niektórych produktów, są oczywiste, dla dziecka jednak nie zawsze. Dlatego zamiast zabraniać, po prostu wytłumacz dziecku, dlaczego dany produkt powinno się jeść raczej okazjonalnie lub w ograniczonych ilościach.

2. Dbaj o to, by dieta była różnorodna. Jeśli codziennie jadłabyś to samo, na pewno szybko by Ci się znudziło. Tak samo jest z dzieckiem. Oczywiście, że brokuły czy szpinak są zdrowe, ale jeśli będziesz je serwować dziecku codziennie, na każdy posiłek i to w dodatku w tej samej postaci, nie dziw się, że szybko odmówi ich jedzenia. Różnorodna dieta pozwoli zapewnić przedszkolakowi wszystkie niezbędne do prawidłowego wzrostu substancje oraz uczyć małego człowieka nowych smaków.

3. Przekąski wybieraj mądrze. Zarówno my, dorośli, jak i dzieci, między głównymi posiłkami czasem sięgamy po coś na drugie śniadanie czy podwieczorek. Wybierając produkt, który spożyjemy na taki posiłek, często niestety sięgamy po słodycze lub słone przekąski, które mają niewielką wartość odżywczą jednocześnie dostarczając nam nadmiaru kalorii. Takie produkty powinny pojawiać się w diecie okazjonalnie. Na drugie śniadanie czy podwieczorek zdecydowanie lepiej jest sięgnąć po produkty, które będą wartościowe odżywczo, lecz także smaczne – w ten sposób Twoja pociecha będzie zadowolona, a Ty będziesz miała spokojne sumienie. Świetnie sprawdzą się surowe, pokrojone w słupki warzywa, owoce czy przetwory mleczne stworzone specjalnie z myślą o dzieciach. O to, jak można jeszcze podawać dziecku przekąski, zapytaliśmy eksperta marki Danonki.

– mówi Natalia Brewczyńska, starszy kierownik marki Danonki

4. Celebruj posiłki. Jeśli zazwyczaj jecie posiłki w biegu, na stojąco, przed telewizorem czy każdy osobno w swoim pokoju, postaraj się jak najszybciej to zmienić. Posiłek, to nie tylko zapewnienie organizmowi energii, lecz także wspaniała okazja do spędzenia czasu z najbliższymi. Usiądźcie więc przy wspólnym stole, wyłącznie telewizor i jedzcie spokojnie, rokoszując się smakiem potraw, swoją obecnością i rozmową. Możesz być pewna, że ta lekcja zaowocuje w przyszłości, gdy Twoje dziecko założy własną rodzinę.

5. Daj dobry przykład. To ostatnia, ale tak naprawdę chyba najważniejsza zasada. Pamiętaj, że jesteś dla dziecka najważniejszym wzorem do naśladowania, możesz więc być pewna, że Twoja pociecha będzie powielać Twoje zachowania, również te niewłaściwe. Zatem jeśli Twoja dieta pozostawia wiele do życzenia, nie dziw się, że dziecko, widząc na swoim talerzu nie ma brokułów czy pomidorów, które jemu proponujesz, , nie będzie chciało ich nawet spróbować. Zadbaj o to by warzywa, owoce i świeże produkty mleczne spożywane były przez wszystkich członków rodziny.