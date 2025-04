Rosnąca liczba dzieci zmagających się z autyzmem powoduje, że wzrasta również nasza świadomość na temat złożoności tego problemu. Pomagają w tym kampanie społeczne i konferencje naukowe, dzięki którym dowiadujemy się, jak rozpoznać objawy tego zaburzenia i gdzie szukać pomocy oraz wsparcia. Trwający od 1 grudnia Europejski Tydzień Autyzmu poświęcony jest szerzeniu wiedzy na temat tej dolegliwości.

Przy okazji warto zwrócić uwagę na fakt, że autyzm wiąże się nie tylko z problemami natury pedagogicznej i psychologicznej. Schorzenie to może łączyć się także z typowo biologicznymi dolegliwościami, a jego leczeniu powinna towarzyszyć również odpowiednio dopasowana dieta.

Dzieci cierpiące na autyzm zmagają się między innymi z trudnościami w wyrażaniu swoich potrzeb czy przetwarzaniu doznań zmysłowych. Odnaleźć się w najbliższym otoczeniu pomagają im specjalistyczne metody leczenia, do których należy np. terapia neurobiologiczna. Dzięki temu maluchom łatwiej jest komunikować się z rodzicami i nawiązywać kontakt z rówieśnikami.

Nie należy jednak zapominać, że autyzm wiąże się także z innego rodzaju zaburzeniami.

Dzieci z autyzmem, oprócz trudności natury poznawczej czy społecznej, mogą zmagać się także z dolegliwościami metabolicznymi, takimi jak: zaburzenia trawienia czy osłabiony lub uszkodzony system immunologiczny. Mogą ich dotyczyć niedobory witamin, zaburzenia równowagi bakteryjnej w jelitach i obniżona zdolność do usuwania z organizmu metali ciężkich oraz zwalczania wolnych rodników. Zdarza się, że mają też osłabioną odporność, przez co są bardziej narażone na różnego rodzaju infekcje

Objawy autyzmu u dziecka

Z tego powodu terapeuci zwracają uwagę, by w przypadku wystąpienia takich dolegliwości pomoc pedagogiczno-psychologiczną wspierać także terapią biomedyczną. Polega ona przede wszystkim na uzupełnianiu niedoborów witamin za pomocą odpowiednio dobranych suplementów, a także stosowaniu preparatów podnoszących odporność.

Jej elementem jest także ułożenie właściwej diety, której stosowanie jest wsparciem dla psychoterapii i może znacznie ułatwić leczenie chorego na autyzm.

Profesjonalnie sporządzona dieta może rozwiązać występujący często u maluchów cierpiących na autyzm problem podatności na różnego rodzaju alergie i nietolerancje pokarmowe.

Przed zmianą jadłospisu warto przeprowadzić panel alergiczny, by mieć pewność, jakich produktów dziecko powinno unikać. Warto wykonać między innymi podstawowe badanie krwi, moczu i hormonów. Z wynikami testów należy następnie udać się do specjalisty, który jest w stanie przygotować najbardziej optymalny jadłospis dla dziecka. W wielu przypadkach do poprawy funkcjonowania chorych dzieci przyczynia się dieta bezglutenowa, bezmleczna i bezcukrowa, jednak pamiętajmy, że ostateczną decyzję opartą na indywidualnym przypadku powinien podjąć specjalista.

– mówi dr Justyna Leszka.