Co powinno jeść chore dziecko?

Chory maluch je niewiele. Co więc zrobić, by szybko wrócił do zdrowia? Przede wszystkim postaw na potrawy, które dostarczą mu wszelkich witamin potrzebnych do walki z infekcją. Oto one!

Reklama

[CMS_PAGE_BREAK:1. Herbatka owocowa z miodem i cytryną (po 1. roku)]

1. Herbatka owocowa z miodem i cytryną (po 1. roku)

Szybko rozgrzewa, cytryna zawiera mnóstwo witaminy C, a miód działa bakteriobójczo. Na dodatek jest smaczna, więc maluch z pewnością będzie chętnie ją pić.

Nie wiesz, jakie medykamenty w czasie choroby podać maluchowi? Oto lista leków, które wolno podać dziecku!

Zobacz też: Zwolnienie i urlop na chore dziecko

[CMS_PAGE_BREAK:2. Kanapki z masłem czosnkowym (po 18. miesiącu)]



2. Kanapki z masłem czosnkowym (po 18. miesiącu)

Czosnek ma działanie przeciwwirusowe i przeciwbakteryjne. Warto przemycić go w niektórych potrawach dla malca. Ale uważaj! Nie przesadź z jego ilością - może okazać się zbyt ciężkostrawny.

Nie wiesz, jakie medykamenty w czasie choroby podać maluchowi? Oto lista leków, które wolno podać dziecku!

Zobacz też: Zwolnienie i urlop na chore dziecko

[CMS_PAGE_BREAK:3. Czerwone porzeczki (po 6. miesiącu)]



3. Czerwone porzeczki (po 6. miesiącu)

Mają dużo witaminy C, zawierają także witaminy z grupy B, fosfor oraz magnez. Możesz przygotować dziecku pyszny kompocik lub wykorzystać porzeczki do zrobienia polewy naleśnikowej.

Nie wiesz, jakie medykamenty w czasie choroby podać maluchowi? Oto lista leków, które wolno podać dziecku!

Zobacz też: Zwolnienie i urlop na chore dziecko

[CMS_PAGE_BREAK:4. Rosół (na wywarze po 1. roku)]



4. Rosół (na wywarze po 1. roku)

To danie podawane w czasie choroby przez nasze mamy i babcie. Jak się okazuje, całkiem słusznie. Rosół pomaga w odkrztuszaniu wydzieliny, poza tym ma sporo kalorii, a więc dostarcza dużo energii do walki z infekcją.

Nie wiesz, jakie medykamenty w czasie choroby podać maluchowi? Oto lista leków, które wolno podać dziecku!

Zobacz też: Zwolnienie i urlop na chore dziecko

[CMS_PAGE_BREAK:5. Szpinak (po 8. miesiącu)]



5. Szpinak (po 8. miesiącu)

A to dlatego, że zawiera dużo potasu, żelaza, beta-karotenu, witaminy C i E. Dzięki niemu maluch szybko odzyskuje energię. Choć niestety nie za bardzo może mu smakować...

Nie wiesz, jakie medykamenty w czasie choroby podać maluchowi? Oto lista leków, które wolno podać dziecku!

Zobacz też: Zwolnienie i urlop na chore dziecko

[CMS_PAGE_BREAK:6. Aronia (po 6. miesiącu)]



6. Aronia (po 6. miesiącu)

Ma podobne działanie do szpinaku. Dżem aroniowy możesz dodawać do naleśników i kanapek. Samo zdrowie!

Nie wiesz, jakie medykamenty w czasie choroby podać maluchowi? Oto lista leków, które wolno podać dziecku!

Zobacz też: Zwolnienie i urlop na chore dziecko

[CMS_PAGE_BREAK:7. Banany (po 8. miesiącu)]



7. Banany (po 8. miesiącu)

Jest w nich dużo witamin oraz cenne prebiotyki. Dodatkowo banany są lekkostrawne i bardzo łatwe w przeżuwaniu!

Nie wiesz, jakie medykamenty w czasie choroby podać maluchowi? Oto lista leków, które wolno podać dziecku!

Zobacz też: Zwolnienie i urlop na chore dziecko

[CMS_PAGE_BREAK:8. Aloes (po 1. roku)]



8. Aloes (po 1. roku)

Wzmacnia układ odpornościowy. Od niedawna można go znaleźć w niektórych jogurtach. Aloes ma jeszcze jedną zaletę: zaostrza apetyt. A to dobrze wróży przy walce z chorobą.

Nie wiesz, jakie medykamenty w czasie choroby podać maluchowi? Oto lista leków, które wolno podać dziecku!

Reklama

Zobacz też: Zwolnienie i urlop na chore dziecko