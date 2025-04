Produkty mleczne to nie tylko źródło wapnia

Reklama

Produkty mleczne, takie jak jogurty, serki, mleko i sery, są bogate w wiele cennych składników odżywczych, potrzebnych dla zdrowia i rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym. Najważniejszy z nich to oczywiście wapń – główny budulec kości. Jednak jogurty czy serki to także ważne źródło białka, witamin A, D, E, K i z grupy B oraz składników mineralnych, takich jak potas, cynk, magnez czy fosfor. Produkty mleczne zawierają też niewielkie ilości witaminy D, która pomaga we wchłanianiu wapnia. Jest jej jednak na tyle mało, że producenci żywności dziecięcej wzbogacają produkty mleczne witaminą D, tak by lepiej odpowiedzieć na potrzeby żywieniowe dzieci.

Najlepiej przyswajalny wapń pochodzi z produktów mlecznych

Produkty mleczne znajdują się na czwartym piętrze Piramidy Zdrowego Żywienia i Aktywności Fizycznej. Oznacza to, że należy je spożywać codziennie, choć w trochę mniejszej ilości niż warzywa czy owoce. Produkty mleczne to główne źródło dobrze przyswajalnego wapnia, a dzienne zapotrzebowanie na ten składnik u dzieci powyżej 3. roku życia to ok. 800-1000 mg. Istnieje oczywiście możliwość dostarczania wapnia do diety z innych produktów niż produkty mleczne, jednak wymaga to dużej wiedzy i zaangażowania. Aby dostarczyć organizmowi ilość wapnia, która jest np. w 1 szklance mleka (240 mg), dziecko musiałoby zjeść np. 100 g, czyli trzy duże garście migdałów, co stanowi pokaźną ilość, szczególnie dla przedszkolaka.

Dziecko powinno codzienne zjadać 3-4 porcje produktów mlecznych

Reklama

Eksperci ds. żywienia rekomendują włączenie do diety dziecka 3-4 produktów mlecznych dziennie. Co jednak oznacza „porcja”? Jedną porcją jest np. kubeczek jogurtu lub serka czy szklanka mleka. Warto pamiętać, że porcja produktu mlecznego nie zawsze musi być osobnym daniem, czasem stanowi po prostu element posiłku, tak jak mleko użyte do ciasta naleśnikowego czy jogurt naturalny w mizerii.