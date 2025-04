Co musi wiedzieć dziecko niezależnie od wieku na temat bezpieczeństwa w czasie wakacji?

1. Zachowanie ostrożności w okolicy samochodów

Nie wolno wbiegać na jezdnię i bawić się w pobliżu ulicy. Niebezpieczne są także parkingi: cofający kierowca może nie zauważyć dziecka stojącego za samochodem. Wszystko, co się robi, trzeba robić ostrożnie. Dotyczy to także biegania, wspinania się na drabinki, murki itd.

2. Zachowanie ostrożności na placu zabaw

Nie wolno kręcić się w pobliżu huśtawki, z której korzysta inny maluch, przepychać się na zjeżdżalni, wchodzić po niej na górę, rozlewać wody itp.

3. Odpowiednie reagowanie na wypadek

Gdy zdarzy się wypadek, trzeba zawołać na pomoc dorosłych. Osoby, która spadła z drzewa czy płotu i nie może wstać o własnych siłach, nie można samodzielnie podnosić.

4. Zachowanie ostrożności w obecności zwierząt

Nie wolno podchodzić do nieznajomych zwierząt. Nigdy nie można rozdzielać walczących psów. Gdy atakuje pies, nie można uciekać, bo zacznie gonić. Trzeba skulić się na ziemi z podciągniętymi pod brzuch kolanami, przycisnąć buzię do ziemi, osłonić uszy i policzki ramionami.

5. Zachowanie ostrożności podczas uprawiania sportu

Na rowerze jeździ się tylko w kasku, nawet jeśli jest gorąco i wygodniej byłoby mieć gołą głowę. Sznurówki muszą być zawsze zawiązane, bo łatwo się o nie przewrócić.

Jak zadbać o bezpieczeństwo dziecka w trakcie sportowych zabaw?

6. Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w pobliżu wody

Do wody wchodzi się tylko pod opieką dorosłych. Niebezpieczne mogą być także niewielkie zbiorniki: baseniki ogrodowe, oczka wodne. Na łódkę czy kajak można wejść tylko w kamizelce ratunkowej i pod opieką kogoś dorosłego.

7 rad, jak zadbać o bezpieczeństwo dziecka nad wodą

7. Niezbliżanie się do ognia

Trzeba uważać na ognisko, rozpalonego grilla, kominek itd. Nie wolno biegać w ich pobliżu, przepychać się z innymi, dłubać w ogniu patykiem czy wrzucać do niego liści.

8. Nieruszanie rzeczy niewiadomego pochodzenia

Nie wolno zjadać nieznanych owoców i roślin, leków. To jest niebezpieczne – może grozić zatruciem! W butelce z sokiem może być osa.Trzeba zawsze do niej zajrzeć, zanim weźmie się pierwszy łyk. To samo tyczy się szklanki i kubka.

9. Nienarażanie innych na bezpieczeństwo

Dzieci często podjudzają się do ryzykownych zachowań. Stanowczo poproś dziecko, by nigdy nie namawiało koleżanki czy kolegi do zachowania, które jest złe. Równocześnie uczul, że ono samo również nie może brać udziału w takiej "zabawie".

10. Przypominanie o podstawowych zasadach bezpieczeństwa

Zasady, których trzeba przestrzegać w domu, obowiązują także podczas wakacji. Czyli nie wolno dłubać w kontaktach, wychylać się przez okno, bawić się ostrymi przedmiotami, zapałkami, dotykać gorących garnków, wspinać się na meble itp.

na podstawie tekstu autorstwa Beaty Turskiej/Mamo to ja