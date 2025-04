Podczas jesiennych spacerów, dzieci uwielbiają zbierać kolorowe liście. Małe, średnie, duże, żółte, czerwone, różnobarwne. Spadające liście to cecha charakterystyczna sezonu jesiennego. Tylko co z nimi zrobić, by nie wylądowały w śmietniku? Oto kilka kreatywnych pomysłów do wykorzystania w zabawie z dziećmi.

Zwierzęta z liści możesz przygotować na wiele sposobów. Wykorzystaj liście o strzelistych kształtach, aby mieć gotowe uszka, np. kota, psa czy lisa. Rude, żółte i brązowe liście świetnie się do tego nadają. Możesz je pomalować i ozdobić jak tylko chcesz.

Potrzebne będą liście, klej i kartka. Liście powinny być w różnych kształtach, rozmiarach i kolorach (wcześniej należy dobrze je wysuszyć). Następnie wystarczy odpowiednio ułożyć barwne liście, by otrzymać zwierzaki np. pawia, sowę, motyla, myszkę, a nawet łosia. Dzieci na pewno będą miały mnóstwo kreatywnych pomysłów. Możecie także wspólnie przygotować jesienne kolorowanki (z łatwością znajdziesz i wydrukujesz gotowe wzory), a następnie wykleić je podartymi liśćmi.

fot. Prace plastyczne z liści: zwierzątka z liści/Adobe Stock, Natalia

Liście w jesiennych kolorach pięknie prezentują się w towarzystwie białej farby. Możesz zaproponować maluchom pomalowanie całości lub tylko części albo stemplowanie liści białym kolorem przy pomocy gąbeczki. Możesz wykorzystać zwykłe farby plakatowe, akrylowe, akwarele, a także zwykły korektor.

Kolorowe liście przyozdobione na biało, wyglądają oryginalnie i nieprzeciętnie. Można wykorzystać też szablony, np. gwiazdki i pomalować liście w ten sposób. Gotowa praca idealnie sprawdzi się jako dodatek do dyni w dekoracji wnętrz.

fot. Prace plastyczne z liści i białego koloru/Adobe Stock, triocean

Prace plastyczne z liści, które łączą różne techniki, to idealny sposób na rozwijanie u dzieci i dorosłych ogromnych pokładów kreatywności. Cześć pracy może być namalowana cienkopisem lub flamastrem czy farbką, część - wyklejona liśćmi. Liść może być elementem wyjściowym rysunku, np. fryzurą chłopca, skorupą żółwia, czy mordką jeża.

Takie prace idealnie prezentują się także na "liściowym" tle. Możesz wykorzystać także kolorowe kawałki bristolu albo rolki po papierze toaletowym - wówczas liście mogą tworzyć np. spódniczkę.

fot. Prace plastyczne z liści: postaci/Adobe Stock, Ирина Старикова

Liście z powodzeniem mogą zastąpić pieczątki i to jedna z najpopularniejszych odpowiedzi na pytanie, co zrobić z liści. Wystarczy je pomalować farbami i przyłożyć do białej kartki. Można pokusić się także o jesienne nadruki na materiałowych torbach i t-shirtach. Do ich wykonania niezbędne będą farby do tkanin. Własnoręcznie wykonana torba czy koszulka z pewnością zachwyci dzieciaki.

Możesz także odbić liście na masie solnej, modelinie albo w gęsto położonej farbie, a następnie usunąć liść, aby został sam kształt. Dzięki temu stworzysz piękną kompozycję. Prace z modeliny czy masy solnej możesz „utwardzić” w piekarniku i zachować jako kreatywny bibelot.

fot. Prace plastyczne z liści/Adobe Stock, AnnRomb

Mogą to być przemyślane aranżacje, które mogą zawisnąć na ścianie i będą pamiątką przez długi czas. Kto powiedział, że liście zbiera się jedynie podczas niedzielnego spaceru? Przywiezione gałązki oliwne z zagranicznego urlopu czy liście klonu znalezione w trakcie pierwszej randki: warto upamiętnić te chwile w postaci pięknej ilustracji czy obrazka.

Liście mogą być całością obrazka albo jego częścią - resztę domaluj farbkami, flamastrami albo zrób wyklejankę z kolorowego papieru.

fot. Prace plastyczne z liści: obrazki/Adobe Stock, OlgaKhorkova

Liście jako część dekoracji świetnie sprawdzą się także podczas prac, które następnie możesz oprawić w ramkę. Świetnie, jeśli będą trójwymiarowe, bo dzięki temu stworzą idealną ozdobę pokoju. Możesz także zabawić się z maluchem w dokończenie rysunku. Zrób jego fragment, a następnie zadaniem dziecka będzie dorysowanie lub doklejenie liści do przygotowanego przez ciebie wzoru.

Świetnie w tym temacie sprawdzą się np. zwierzątka, postaci z bajek albo krajobrazy. Z liści możesz zrobić także kreatywne drzewo genealogiczne DIY, podpisując każdy liść imieniem członka rodziny.

fot. Prace plastyczne z liści: dokończ rysunek/Adobe Stock, Евгения Мурашова

Na podstawie artykułu Joanny Błażałek opublikowanego pierwotnie 03.10.2013.

