Śmieszne zagadki i łamigłówki o zwierzętach to świetna logiczna zabawa dla każdego malucha, ale także dla dorosłych. Rymowane zgadywanki rozwijają kreatywność i sprawiają, że każdy uczeń czy przedszkolak uczy się nowych gatunków zwierząt. Oto najpopularniejsze zagadki o zwierzętach wraz z odpowiedziami.

Domowe zwierzęta to nie tylko pies czy kot, ale także chomiki, króliki, rybki czy nawet żółwie. Dzięki kreatywnym łamigłówkom maluch poznaje wiele gatunków domowych pupili, a w efekcie potrafi je prawidłowo rozróżniać i nazwać. Oto pomysły na ciekawe zagadki dla dzieci z odpowiedziami o zwierzętach - wesoła zabawa gwarantowana.

***

Merdam ogonkiem, mam cztery łapy,

Lubię spacery i miękkie kanapy,

Czasem coś psocę, warczę na gości,

Ale mam zawsze dużo miłości.

Odpowiedź: pies

***

Jestem puszysty, mam miękkie futro,

Dziś drapnę fotel, kanapę już jutro,

Lubię kartony i kłębki wełny,

Zawsze pilnuję, by brzuszek był pełny.

Odpowiedź: kot

***

Mam kołowrotek i mieszkam skromnie

Jestem malutki, puszysty ogromnie,

Lubię nasiona, pestki i zboża,

W miękkich trocinach lubię się chować.

Odpowiedź: chomik

***

Ptak to niewielki, za to gaduła,

Wiele kolorów zdobi jej pióra,

Umie powtarzać nawet całe zdania,

I często pirata ma za kompana.

Odpowiedź: papuga

***

Lubię marchewki i długie mam uszka,

Gdy jestem zły, tupie mi nóżka,

Gdy hopsam, podskakuje puszysty ogonek,

Klatka lub norka - to jest mój domek.

Odpowiedź: królik

***

Powolne bardzo ma ruchy

I nie skrzywdzi nawet muchy.

Gdy na nerwach mu ktoś gra,

Do skorupy się schowa.

Odpowiedź: żółw

***

Jestem malutka, lecz zwinna całkiem

A śliskie łuski są całym mym ciałkiem

Choć nie mam głosu, robię bul bul,

A stary Posejdon to wielki mój król.

Odpowiedź: ryba

fot. Zagadki o zwierzętach/Adobe Stock, Nicolas Calzas

Dzieci uwielbiają poznawać egzotyczne zwierzęta, dlatego wycieczka do ZOO jest dla nich wielką atrakcją. W trakcie zwiedzania przeróżne krótkie zagadki to świetna zabawa dla dzieci. Oto pomysły na edukacyjne zgadywanki z odpowiedziami dla dzieci w wieku już od kilku lat. Sprawdzą się one także jako zabawa w domu - będą doskonałym sposobem na nudę.

***

Żyję do góry nogami. Widzę uszami i nie używam oczu, a w Halloween zrobię ci wielką niespodziankę. Czym jestem?

Odpowiedź: nietoperz

***

Potrafię obrócić głowę o 270 stopni i jestem znany z cichego lotu. Jakim ptakiem jestem?

Odpowiedź: sowa

***

Duże i silne ze mnie zwierzę!

Wciąż macham trąbą, ile wlezie.

Odpowiedź: słoń

***

Zjem każdą mrówkę, co się nawinie,

Dlatego takie dali mi imię.

Odpowiedź: mrówkojad

***

Mieszkam w Afryce i długą mam szyję,

Gałęzi sięgam, gdy jej użyję.

Odpowiedź: żyrafa

***

Eleganckim jestem ptakiem, choć latać nie umiem,

Lepiej się czuję, gdy spędzam czas w tłumie,

Lubię jeść ryby i po lodzie biegam,

A mądry Kowalski to mój kolega.

Odpowiedź: pingwin

***

Jestem królem zwierząt, mam grzywę puszystą,

Najczęściej przemierzam sawannę piaszczystą,

Gdy ryknę głośno, boją się wszyscy,

Jestem jak kotek, tylko trochę wyższy.

Odpowiedź: lew

***

Mieszkam w Australii i dużo skaczę,

Dlatego często zwą mnie torbaczem,

W torbie noszę maleństwa, czyli moje dzieci,

Najbardziej lubię, gdy słońce mocno świeci.

Odpowiedź: kangur

***

Spaceruję dumnie, wszystkim Wam pokażę,

Ogon mój niezwykły jest pięknym wachlarzem.

Odpowiedź: paw

***

Jestem powolny i dosyć leniwy,

Całe dnie przesypiam, nic mnie nie dziwi,

Przytulam się do drzew, bo łapy mam długie,

Zasypiam na gałęziach, tak najbardziej lubię.

Odpowiedź: leniwiec

***

Jestem puszysta i czarno-biała,

Moim domem jest Azja cała,

Lubię bambusy i jestem niezdarna,

Ale zabawa jest przy mnie genialna.

Odpowiedź: panda

***

fot. Zagadki o zwierzętach z odpowiedziami dla dzieci/Adobe Stock, AboutLife

Poza zwierzętami domowymi to właśnie mieszkańcy lasów i gospodarstw przydomowych są najczęściej spotykane przez maluchy. Zagadki o nich będą świetną zabawą dla dzieci. Spodobają się zarówno dzieciom w wieku wczesnoszkolnym, jak i tym młodszym. Oto ciekawe zagadki logiczne z odpowiedziami, potrafisz zgadnąć te zwierzątka?

***

Jestem dziki, jestem zły,

I mam bardzo ostre kły,

Gdy mnie spotkasz, lepiej wiej,

Bo nastraszę cię, że hej!

Odpowiedź: dzik

***

Chodzę szybko, buszuję nocą,

Jabłek nie noszę, bo w sumie po co?

Mam sporo kolców, zasypiam w norach,

Zimą mnie nie ma, latem na mnie pora.

Odpowiedź: jeż

***

Taplam się w błocie, mam uroczy ryjek,

Nie mam obowiązków, więc lekko się żyje,

Czasem mnie człowiek zabierze do lasu,

Wtedy szukam trufli, bo mam dużo czasu.

Odpowiedź: świnia

***

Jestem dosyć dużo, choć jem tylko trawę,

Łatki na mym grzbiecie są bardzo ciekawe,

Nie znam tak naprawdę żadnego człowieka,

Co by nie spróbował mojego mleka.

Odpowiedź: krowa

***

Mam długie zęby i płaski ogon,

Możesz mnie spotkać zwykle nad wodą,

Buduję tamy na wielu rzekach,

Klep, klep ogonkiem, bo rodzinka czeka.

Odpowiedź: bóbr

