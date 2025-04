Ciastolina typu Play Doh jest popularna i dość droga. Aby spełnić marzenie przedszkolaków, można spróbować samemu w domu wykonać prosty przepis. Możesz też użyć naturalnych barwników - kurkumy, buraka czy szpinaku.

Prosty przepis na ciastolinę DIY

Składniki:

500 g mąki pszennej,

500 g wody,

200 g soli,

4 łyżki oleju,

1,5 łyżeczki kwasku cytrynowego.

Sposób przygotowania:

W garnku zagotuj wodę i wlej olej. W osobnej misce wymieszaj wszystkie suche składniki i dodaj je do garnka. Wymieszaj. Gdy masa przestygnie, przy użyciu miksera (lub rąk) ugniataj ciasto i formuj kule. Jeśli chcesz, by kule były kolorowe, dodaj barwnika spożywczego.

Pamiętaj: aby ciastolina zachowała swoje wystarczy trzymać ją w plastikowym, zamkniętym woreczku - sól ma właściwości konserwujące. Możesz też owinąć ją szczelnie folią spożywczą. Jest doskonałym zamiennikiem plasteliny, która rozpuszcza się pod wpływem ciepła i brudzi meble, podłogę i ubrania.

Przewaga domowej ciastoliny nad Play Doh i innymi

Nie każdy może używać sztucznych barwników, bo ma w domu małego alergika, a tym bardziej - nie może kupić maluchowi gotową ciastoliny Play Doh. Jest to koszt ok. 60 zł (przeciętnie). Tańsze zamienniki gotowej ciastoliny zazwyczaj mimo posiadania niezbędnych certyfikatów, mogą uczulać lub zniechęcać do siebie dziecko przykrym zapachem, który wydzielają.

Ciastolina DIY jest:

tania (koszt to ok. 4 zł),

bezzapachowa,

hipoalergiczna,

trwała,

łatwa w zrobieniu i przygotowaniu.

Co możesz zrobić z ciastoliny?

Ciastolina domowa to o wiele większa ilość masy plastycznej i więcej możliwości. Po dodaniu sztucznych lub naturalnych barwników można robić figurki, np. zwierzątka, owady, ludziki czy po prostu ugniatać ją, bo działa antystresowo na dziecko i pomaga rozładować emocje.

Ciastolinę możesz mieszać też z innymi wyrobami i tworzyć np. zamek z ciastoliny połączony glutkiem (slime). Nie zastyga i nie kruszy się po pewnym czasie (w przeciwieństwie do masy papierowej, której dedykowane są też trochę inne prace plastyczne).

