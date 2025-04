Kiedy zostajemy zaproszeni na chrzciny, zaczynamy zastanawiać się, jaki wybrać prezent dla dziecka będącego najważniejszą osobą tej ceremonii. W sklepach aż roi się od typowych pamiątek chrztu: medalików, grawerowanych smoczków lub grzechotek. Spójrzmy jednak prawdzie w oczy – czy taki podarunek ucieszy malucha lub jego rodziców? Stanie się po prostu kolejnym drobiazgiem, który latami leży w szafie. Poza tym zakup upominków o tematyce religijnej oraz typowych pamiątek chrztu z grawerunkami powinien należeć raczej do rodziców chrzestnych. Jak zatem wybrać oryginalny prezent na chrzest?

Prezenty na chrzest, które zatrzymają wspomnienia

Czas dzieciństwa upływa bardzo szybko. Uroczy, bezradny niemowlak szybko zmienia się w dziarsko raczkującego bobasa, który z dnia na dzień zaczyna chodzić. Gdy nadchodzi czas przedszkola, a potem szkoły i dziecko coraz częściej przebywa poza domem, rodzice zadają sobie pytanie: jak to możliwe, że lata upłynęły w takim tempie? Miło jest wtedy wrócić do wspomnień pierwszych miesięcy życia malucha, aby wzruszać się i cieszyć tym, jak pięknie wyrósł. Dlatego od najwcześniejszych miesięcy życia warto utrwalać ulotne chwile dzieciństwa. Wspomnienia są bezcenne, podobnie jak prezenty, które pomagają je zatrzymać.

• Voucher na sesję zdjęciową z dzieckiem

Czy pamiętasz fotograficzne pamiątki chrztu rodem z babcinego albumu, na których widać przerażone dziecko w bieli? Dzisiaj zamiast tego można umieścić w rodzinnym albumie doskonałe, profesjonalne zdjęcie. Przekona się o tym każdy, kto przejrzy portfolio fotografów specjalizujących się z pracy z dziećmi. Urzekające zdjęcia są najpiękniejszą pamiątką chrztu.

• Miarka wzrostu

Szukasz prezentu na lata? Wybierz ładną miarkę wzrostu. Kto z nas w dzieciństwie nie prosił rodziców o to, aby odznaczyli nasz wzrost na futrynie? Który rodzic nie śledził z dumą i radością kresek pokazujących, jak wyrosła jego pociecha? Oryginalnym pomysłem będzie miarka spersonalizowana, z fotografią dziecka lub nadrukiem upamiętniającym datę chrztu.

• Zestaw do odciskania rączek lub stópek

Odcisk lub odlew maleńkiej dłoni albo stópki będzie stanowił wzruszającą pamiątkę na całe życie. Na rynku znajdziesz szeroki wybór zestawów tego typu. Możesz wybrać komplet do postawienia na półce lub zawieszenia na ścianie, w różnych wariantach kolorystycznych. Sam proces odciskania dłoni lub nóżki trwa bardzo krótko i jest łatwy do przeprowadzenia.

Możliwość personalizacji: Taki prezent na chrzest jest z definicji bardzo personalny i niepowtarzalny. Ponieważ upominki mające utrwalać wspomnienia mają charakter prywatny, najlepiej zarezerwować je dla dziecka, które należy do naszej rodziny.

Oryginalne prezenty na chrzest, które będą cieszyć pięknem

Dziecięcy pokój jest miejscem szczególnym. To tam rodzą się pierwsze wspomnienia. Niektóre pozostają z nami na całe życie. Pastelowe łagodne kolory i zapach pudru zawsze przywołują poczucie bezpieczeństwa, które odczuwaliśmy w naszych pokoikach jako małe dzieci. Wiele par zaczyna urządzać pokoik dla malucha, gdy tylko dowiedzą się, że zostaną rodzicami. Chcąc stworzyć dziecku jak najpiękniejsze otoczenie, wyrażają swoją troskę w najbardziej namacalny sposób. Upominek, który wzbogaci i upiększy otoczenie dziecka, zawsze będzie dobrym pomysłem na prezent na chrzest.

• Lampa z projektorem

Ten gadżet może wyświetlać na ścianę lub sufit obraz lśniących gwiazd, serc czy uspokajających morskich fal. Dzięki temu nadaje pokoikowi dziecka magiczny, bajkowy wygląd. Dostępne są także modele z pozytywkami.

• Cotton balls

Sznury lampek wbudowanych w pastelowe, bawełniane kule to niepowtarzalna i bardzo subtelna ozdoba. Ich kolory można dowolnie dobierać i łączyć, dlatego łatwo jest stworzyć z nich kompozycję pasującą do pokoju dziecka. Jeśli masz odrobinę zacięcia plastycznego, kule cotton balls możesz zrobić samodzielnie na podstawie dostępnych w Internecie instrukcji.

• Personalizowane naklejki ścienne

Ozdoba na ścianę przedstawiająca fantastyczne, bajkowe postacie z osobistą dedykacją dla malucha? To możliwe. Jeśli zamówisz personalizowaną nalepkę, masz nie tylko możliwość wyboru jej koloru, kształtu i wielkości, ale też tekstu, jaki się na niej pojawi. Może to być imię dziecka, data chrztu lub dowolna, ułożona przez ciebie dedykacja. Dzięki temu nalepka będzie stanowić jedyną w swoim rodzaju dekorację.

Możliwość personalizacji: większość ozdób upiększających dziecięcy pokoik można dostosować do indywidualnych wymagań i gustów. Nie dotyczy to jednak wszystkich modelów lamp i im podobnych elementów wyposażenia.

Jakie prezenty na chrzest do szalonych zabaw

Dorośli potrafią siedzieć w miejscu godzinami, dla najmłodszych jednak bezruch jest czymś nienaturalnym i męczącym. Rozwijające się dziecko jest wulkanem energii. Ważne, aby jej nie tłumić i dać brzdącowi się wyszaleć. Oczywiście nie znaczy to, że trzeba pozwalać mu na wszystko. Warto stworzyć dla malca bezpieczną przestrzeń, w której będzie mógł spożytkować rozpierającą go energię. W tym celu należy zainwestować w zabawki, które pozwolą dziecku radośnie spędzać czas, a przy tym trenować własną sprawność. Jeśli jesteś zaproszony na chrzest nieco starszego dziecka, zakup prezentu z tej właśnie kategorii będzie dobrym pomysłem.

• Duże klocki piankowe

Klocki piankowe to doskonała zabawka zarówno dla starszych, jak i młodszych dzieci. Są miękkie, bezpieczne, a przy tym pomagają rozwijać kreatywność. Młodszy maluch będzie świetnie się bawił, przesuwając je lub układając z nich wieżę, starszy na pewno chętnie umebluje przy ich pomocy swój pokoik, tworząc fotel dla mamy lub stolik dla misiów.

• Skoczek dziecięcy

Jeśli wiesz, że dziecko jest wulkanem energii, zdecyduj się na zakup dziecięcego skoczka. Taką zabawkę można bezpiecznie podwiesić na futrynie. Niektóre modele posiadają własne rusztowania. Siedzisko na elastycznych taśmach pozwala dziecku swobodnie skakać. Dzięki temu maluch rozwija mięśnie i podnosi ogólną sprawność. Taki skoczek to dla dziecka większa frajda niż nawet najdroższa, ale statyczna zabawka.

• Voucher na lekcje pływania

Wiele dzieci kocha zabawy w wodzie. Niektóre maluchy potrafią szaleć w wannie lub ogrodowym baseniku tak długo, jak tylko pozwalają im rodzice. Im wcześniej zacznie oswajać się dziecko z nauką pływania, tym szybciej i bezpieczniej będzie ona przebiegać. Tego typu zajęcia, prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę, są dostępne już dla niemowląt od trzeciego miesiąca życia.

Możliwość personalizacji: prezenty, które mają za zadanie pozwolić dziecku na szalone dokazywanie, rzadko mają możliwość personalizacji. W tego typu produktach i usługach stawia się raczej na funkcjonalność i bezpieczeństwo zabawy.

