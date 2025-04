Z dziecięcego pokoju dobiegają niepokojące dźwięki? Nie zlekceważ ich! To znak, że w drogach oddechowych smyka jest jakaś przeszkoda utrudniająca oddychanie.

Najczęstsze przyczyny chrapania u dziecka

Jeżeli chrapanie utrzymuje się, warto pójść z malcem do lekarza, by wyjaśnił, dlaczego tak się dzieje. Powody kłopotów z oddychaniem w nocy mogą bowiem być różne.

1. Przeziębienie

Jeżeli maluszek ma katar, śluzówki nosa są obrzęknięte, powietrze przeciska się przez nie z trudem. W dzień, gdy dziecko jest w pozycji pionowej lub półpionowej, oddycha mu się łatwiej. W nocy pozycja leżąca sprzyja chrapaniu. Jeżeli przyczyną jest tylko przeziębienie - chrapanie ustanie, gdy maluszek wyzdrowieje.

2. Powiększony migdałek

To najczęstsza przyczyna chrapania u dzieci. Laryngolog dokładnie obejrzy malcowi gardło. Jeśli będzie miał wątpliwości, czy przyczyną problemów jest przerośnięty trzeci migdałek, skieruje dziecko na zdjęcie rentgenowskie lub wykonanie tzw. fiberoskopii. Lekarz ogląda drogi oddechowe malucha specjalnym światłowodem. Jeżeli rzeczywiście winny będzie przerośnięty migdałek, laryngolog może doradzić jego usunięcie.

3. Wiotkie tkanki krtani

Charakterystyczne jest to, że malec ma też problemy w dzień: ciężko, świszcząco oddycha. Może też częściej chorować, a infekcjom towarzyszy zwykle duszność. Wiotkości nie leczy się. Trzeba poczekać (zwykle do końca drugiego roku życia), aż dziecko z tego „wyrośnie”.

4. Skrzywiona przegroda nosa

Może utrudniać oddychanie, zwłaszcza jeśli towarzyszy temu obrzęk śluzówek nosa. Skrzywioną przegrodę leczy się operacyjnie po skończeniu przez dziecko siódmego roku. W niektórych przypadkach przeprowadza się ją wcześniej (około 4. roku życia).

5. Alergia

Alergiczny maluszek ma obrzęknięte śluzówki nosa. Konieczna jest wizyta u alergologa, który postawi diagnozę i rozpocznie leczenie.

Jak chrapanie wpływa na dziecko?

Nawykowe chrapanie może mieć negatywny wpływ na zdrowie dziecka przede wszystkim dlatego, że przeszkadza mu wypocząć w czasie snu. W konsekwencji dziecku rano trudno się obudzić, jest niewyspane i zmęczone. W ciągu dnia zaś często bywa senny, apatyczny, ma też problemy z koncentracją uwagi i nauką. Jeśli dziecko chrapie najprawdopodobniej we śnie dochodzi do częściowego niedotlenienia mózgu.

Czy to bezdech senny?

Chrapanie może doprowadzić do bezdechów sennych, czyli powtarzających się w czasie snu zatrzymań oddechu. Przyczyną bezdechu najczęściej jest fizjologiczna „miękkość podniebienia”, ale może on być także spowodowany skrzywieniem przegrody nosowej, przerośniętym trzecim migdałkiem, alergią, otyłością. Jak to się dzieje? Otóż w trakcie wdechu miękkie i elastyczne części dróg oddechowych są zasysane z taką siłą, że co pewien czas zatykają na wiele sekund drogi oddechowe.

W czasie snu nasłuchuj oddech dziecka!

Jeśli dziecku często zdarza się chrapać posłuchaj, czy w czasie snu nie przestaje na moment oddychać. Ważne jest, czy pojawiające się przerwy w oddychaniu nie trwają dłużej niż 3 sekundy. Jeśli tak się dzieje, powiedz o tym lekarzowi. Może to bowiem świadczyć o tzw. obturacyjnym bezdechu sennym. Zdarza się, że powoduje on niedotlenienie krwi i tkanek. Jeśli lekarz będzie go podejrzewać, skieruje dziecko na specjalistyczne badania.

