Temperament to coś, z czym przychodzi się na świat. Dziecko może być wycofane lub nieśmiałe i podatne na wpływy, niektóre z kolei są asertywne i temperamentne. Sprawdź, jakie mocne strony dziecka możesz wyodrębnić u swojego potomka.

Poniżej przedstawiamy 6 typów osobowości dziecka ich mocne strony, potencjalne problemy wychowawcze oraz sposób postępowania. Mocne strony dziecka warto wspierać, nawet jeśli nie do końca pragnie się, by dziecko było wrażliwe czy nieśmiałe.

Niekiedy to wrażliwość i nieśmiałość prowadzą go do sukcesów indywidualnych, a np. towarzyskość oraz dowcipność - świetnego odnajdywania się w grupie. Warto mieć na uwadze budowanie poczucia własnej wartości (to trudny proces) oraz wspieranie jego wysokiej samooceny w danej dziedzinie - pochwałami i docenianiem. Niech dziecko zna swoje mocne strony!

Charakter dziecka - Gburek

Kiedy dziecko szybko się złości, obraża z byle powodu, tupie, gdy nie chcesz mu czegoś kupić, może oznaczać, że jest... normalne. Buntuje się dla zasady. Sweter z kapturem? Nigdy w życiu! Nowy rower? Miał być czerwony, a nie niebieski! Marysia? Głupia! Kamilek? Nudny!

Wtedy mocną stroną takiego dziecka jest silny charakter. Gburek nie da sobie w kaszę dmuchać, wie, czego chce, i potrafi powiedzieć „nie”, co w czasach, gdy na dzieci czyha mnóstwo niebezpiecznych pokus, ma spore znaczenie. Jest wymagający i spostrzegawczy, ale też bardzo wrażliwy, choć póki co ta wrażliwość dotyczy głównie jego samego. Konsekwentny w dążeniu do celu.

Z czym może mieć kłopot? Gburek może niechcący sprawiać innym przykrość. Fakt, że jest drażliwy i wybuchowy, nie ułatwia mu życia. Nie idzie na kompromis, trudno go udobruchać.

Jak postępować z Gburkiem?



Ucz go empatii. Gdy zrobi komuś przykrość, wytłumacz, co może czuć ta osoba – on tak naprawdę nie chciał nikogo zranić. Rozśmieszaj go i pokazuj mu zabawne strony życia. Staraj się, by złapał trochę luzu. Daj mu przykład. Ucz go, że zmiana planów niekoniecznie jest katastrofą. Zawsze go chwal, gdy zdoła nad sobą zapanować. Doceniaj jego moce strony.

Charakter dziecka - Śmieszek

Uśmiechnięty od ucha do ucha, ruchliwy, wszędzie go pełno. Żywe srebro, dusza towarzystwa - to jego mocne strony. Lubi się wygłupiać i robić kawały. Dla dowcipu jest gotowy na wszystko: może przesiedzieć pół dnia w szafie albo wysmarować się błotem od stóp do głów.

Mocne strony dziecka o tym typie osobowości to pogoda ducha, poczucie humoru, optymizm, życzliwość. Ma sto pomysłów na minutę, a więc jest kreatywny – żeby obmyślić dobry kawał, trzeba ruszyć głową! Jest koleżeński, budzi sympatię otoczenia, liczy się z opinią innych.

Z czym może mieć kłopot?

Jeśli ma niską samoocenę, może się zagalopować i wejść w rolę błazna, który dla rozweselenia innych jest gotów zrobić to własnym kosztem. Albo cudzym, a wtedy możliwe, że zrani innych. Może także mieć trudności z zachowaniem powagi w sytuacjach, które tego wymagają (np. przedrzeźnia płaczącego kolegę).

Jak postępować ze Śmieszkiem?

Doceniaj jego poczucie humoru – to ogromny kapitał. Chwal go także za życzliwość i za to, że interesuje się innymi. Stopuj jednak jego zapędy, jeśli zaczyna przesadzać żartami. Musi rozumieć różnicę między zabawnym psikusem a dowcipem, który rani albo stawia kogoś w niezręcznej sytuacji. Ucz go empatii – gdy będzie rozumiał, co czują inni, nie posunie się za daleko.

Charakter dziecka - Śpioszek i Gapcio

Są tak podobni, że nie rozróżnia ich nawet Śnieżka. Kto się zamyślił tak głęboko, że zapomniał o deserze? Śpioszek! Kto zamiast go zjeść, zapatrzył się na drzewa za oknem? Gapcio! Obaj błądzą myślami w obłokach, więc nie zawsze wiedzą, co się dzieje tu i teraz.

Mocne strony dzieci o tych typach osobowości: spokój, zdyscyplinowanie, życzliwość. Nie sprawiają kłopotów i nie dokuczają innym. Nie idą po trupach, żeby coś zdobyć. Na ogół mają ogromną fantazję.

Z czym mogą mieć kłopot?

Stoją na uboczu, więc nie uczestniczą w pełni w tym, co robi grupa. Raczej bierni – trzeba ich namawiać, by spróbowali tego czy tamtego.

Jak postępować ze Śpioszkiem i Gapciem?

Doceniaj ich fantazję i dbaj o to, by mieć dostęp do ich świata. Może patrząc za okno, nie obijają się, lecz analizują zmieniające się kształty chmur? Albo zastanawiają się nad czymś bardzo dla nich ważnym? Zachęcaj ich do działania, staraj się, by brali udział w życiu rodziny, kolegów. Ale nic na siłę.

Charakter dziecka - Apsik

Unika deszczu, mógłby się przeziębić. Nie wącha kwiatów, bo od tego ma katar. Delikatny jak mimoza, ostrożny. Wie co może, a czego nie może jeść, rozumie, że musi brać lekarstwa czy poddawać się badaniom.

Mocne strony dziecka: dojrzałość i wrażliwość. Sporo przeszedł, jest więc bardziej odpowiedzialny niż np. Śmieszek. Potrafi wczuć się w czyjeś położenie, sprawia wrażenie nad wiek rozwiniętego.

Z czym może mieć kłopot?

Apsik może być nadmiernie ostrożny, za bardzo skupiony na swoim zdrowiu. Często choruje, więc może mieć braki, np. podczas przedszkolnych występów jest mało aktywny, bo nie miał okazji uczestniczyć w próbach. Jest outsiderem, trochę lękliwym z wyboru.

Jak postępować z Apsikiem?

Przede wszystkim warto zadbać, by świat nie wydawał mu się groźny. Deszcz pomogą oswoić kolorowe kalosze, śnieg – lepienie bałwana. Gdy choruje, staraj się nie nakręcać atmosfery i nie okazywać swojego zdenerwowania. Wyjaśniaj mu, co się z nim dzieje – szeptanie po kątach może sprawić, że będzie się czuł zagrożony, nawet jeśli w grę wchodzi zwykła angina. Pomóż Apsikowi znaleźć dziedzinę, w której będzie naprawdę dobry.

Charakter dziecka - Nieśmiałek

Chowa się po kątach albo za matczyną spódnicą. Zna na pamięć cały wierszyk, ale nie wyrecytuje go, bo się wstydzi, chciałby pobawić się z dziećmi, ale nie wie, jak zrobić pierwszy krok.

Mocne strony dziecka: wrażliwość, zmysł obserwacji, życzliwość. Nie depcze nikomu po odciskach, nie przejeżdża się po nikim jak czołg. Dobry obserwator. Jest cichy, zdyscyplinowany i pomocny. Lubiany przed dzieci.

Z czym może mieć kłopot?

Nieśmiałek bywa za bardzo uległy, trudno mu się przeciwstawić komuś, nawet wówczas, gdy to bardzo potrzebne. Przez własną nieśmiałość jest trochę na uboczu i nie pokazuje tego, co potrafi.

Jak postępować z Nieśmiałkiem?

Staraj się rozwijać w nim poczucie własnej wartości. Zabieraj go w różne ciekawe miejsca – zetknie się z nowymi sytuacjami, a gdy da sobie z nimi radę, zyska na pewności siebie. Dzięki wizytom w zoo czy cyrku będzie miał temat do rozmowy, a także okazję robić coś wraz z innymi dziećmi. Chwal za sukcesy.

Charakter dziecka - Mędrek

Ma dużą wiedzę i lubi się nią popisywać. „Ja, ja, ja!” – niemal wyskakuje ze skóry, gdy pani przedszkolanka zadaje dzieciom pytania. Uwielbia się wyróżniać i koncentrować na sobie uwagę otoczenia.

Mocne strony dziecka to inteligencja i ambicja. Lubi się rozwijać. W przyszłości nie trzeba go będzie zaganiać do nauki.

Z czym może mieć kłopot?

Mędrek nie cierpi przegrywać, zawsze chciałby być najlepszy. Tak bardzo lubi błyszczeć, że czasem nie pozwala błysnąć innym. Może być nadmiernie egocentryczny, co często nie przysparza mu sympatii.

Jak postępować z Mędrkiem?

Doceniaj go, chwal i pozwól mu błyszczeć. To naprawdę wspaniałe, że w wieku czterech lat potrafi czytać. Ucz go empatii – powinien wiedzieć, że inni też mają coś do powiedzenia i także mają się czym pochwalić. Pokazuj ich osiągnięcia. Ucz go cierpliwości i wyrozumiałości.

Artykuł pierwotnie opublikowany 23.06.2013.

