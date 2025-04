Rodzaj porodu a odporność niemowlęcia



Wiele przyszłych mam chce rodzić w sposób naturalny. Nic dziwnego – noworodek, który pokonuje drogi rodne kobiety, po raz pierwszy ma wówczas bezpośredni kontakt z mikrobiotą mamy, która jest głównym źródłem mikroorganizmów kolonizujących jelita nowo narodzonego dziecka[1]. Ma to kluczowe znaczenie dla rozwijającego się układu immunologicznego, ponieważ korzystne bakterie pozytywnie wpływają zarówno na jego rozwój, jak i funkcjonowanie.

Poród jest jednak dynamiczną sytuacją, którą nie zawsze da się zaplanować. Zdarza się, że z różnych powodów lekarze decydują o przeprowadzeniu cięcia cesarskiego – w trosce o zdrowie, a nawet życie mamy i/lub noworodka. Dla rodziców to równie piękna chwila – w końcu dziecko szczęśliwie zostało sprowadzone na świat. Chociaż w tej sytuacji niemowlę nie ma bezpośredniego kontaktu z mikrobiotą mamy, warto pamiętać, że jego jelita będą zasiedlane przez dobroczynne bakterie również po porodzie, dlatego warto wiedzieć, jak wspierać mikrobiotę jelitową takiego maluszka.

Jelita – kluczowe dla odporności



Ogromne znaczenie w funkcjonowaniu układu odpornościowego mają jelita, uważane przez specjalistów za ważny element układu immunologicznego[2]. To właśnie w nich znajduje się nawet 80% komórek odpornościowych organizmu. Obecna w nich mikrobiota jelitowa, czyli ogół mikroorganizmów składających się na złożony ekosystem, tworzy się jeszcze w czasie życia płodowego, a także w pierwszych latach po narodzinach dziecka[3]. Odpowiednie kształtowanie się składu mikrobioty jelitowej już od narodzin jest kluczowe dla prawidłowego funkcjonowania organizmu, a na ten proces wpływa wiele czynników, w tym m.in. długość ciąży, rodzaj porodu, skład mikrobioty matki, otoczenie szpitalne oraz dieta matki i dziecka[4].

Żywienie niemowlęcia po cesarskim cięciu



Ponieważ sposób żywienia niemowlęcia ma znaczenie dla tworzenia się jego mikrobioty jelitowej, z myślą o dojrzewaniu i prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego dziecka warto wybrać sposób karmienia, który będzie wspierał ten proces. Najlepsze jest dla maluszka karmienie piersią. Zgodnie z zaleceniami ekspertów ze Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) mleko mamy powinno być wyłącznym pokarmem niemowlęcia przez 6 pierwszych miesięcy jego życia[5]. Kobiecy pokarm zawiera bowiem składniki ważne dla prawidłowego rozwoju dziecka, w tym odporności. To m.in. unikalne związki odpornościowe, przeciwciała, które chronią młody organizm niemowlęcia przed chorobotwórczymi drobnoustrojami, a także korzystne bakterie, takie jak pałeczki kwasu mlekowego i bifidobakterie.

Mama, która urodziła dziecko drogą cięcia cesarskiego, ma szansę karmić własnym pokarmem. Warto przy tym pamiętać, że wiele trudności – zarówno na początku mlecznej drogi, jak i później – można pokonać. Wsparciem w tym zakresie może być położna lub doradca laktacyjny.

Gdy karmienie piersią staje się niemożliwe…



Ważne informacje: Karmienie piersią jest najwłaściwszym i najtańszym sposobem żywienia niemowląt oraz jest rekomendowane dla małych dzieci wraz z urozmaiconą dietą. Mleko matki zawiera wszystkie składniki odżywcze niezbędne do prawidłowego rozwoju dziecka oraz chroni je przed chorobami i infekcjami. Karmienie piersią daje najlepsze efekty, gdy matka prawidłowo odżywia się w ciąży i w czasie laktacji oraz gdy nie ma miejsca nieuzasadnione dokarmianie dziecka. Przed podjęciem decyzji o zmianie sposobu karmienia matka powinna zasięgnąć porady lekarza.





