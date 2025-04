Brak apetytu u chorego dziecka może być dla rodzica poważnym problemem. Przygotowuje wtedy jego ulubione danie albo przyozdabia posiłek, by kusił wyglądem. Opowiada bajki, zmienia łyżkę w samolot, ale nic nie pomaga.

Brak apetytu u chorego dziecka oznacza, że mamy odpuścić?

Wiadomo, że podczas infekcji maluch często nie chce jeść. Nie ma więc w tym nic dziwnego, że mama zmęczona wieloma nieudanymi próbami przekonania dziecka do jedzenia postanawia w końcu odpuścić. „Nic się nie stanie, jak przez 2-3 dni zje trochę mniej”. Właśnie tutaj czyha na nas pułapka, która niekiedy może nam wręcz dołożyć obowiązków, zamiast ulżyć.

Infekcja nie musi oznaczać niedożywienia

Sama choroba powoduje, że wzrasta zapotrzebowanie organizmu na energię, białko, mikro- i makroelementy. Gdy dziecko je mniej niż zwykle, ta luka dodatkowo powiększa się. W konsekwencji powstaje błędne koło infekcja-niedożywienie. Zaburzenia odżywiania prowadzą u dzieci do poważnych konsekwencji, m.in. wzrasta skłonność do zakażeń, rośnie ryzyko zaburzeń rozwoju fizycznego i intelektualnego.

Jak zapobiec nawracaniu infekcji?

Organizm upora się szybko z zakażeniem pod warunkiem dostarczenia składników niezbędnych do sprawnego funkcjonowania układu immunologicznego dziecka. Jednak, gdy dziecko nie chce jeść, nasuwa się myśl „łatwo powiedzieć”. Rozwiązaniem w takich sytuacjach mogą być preparaty do wsparcia żywieniowego. By spełniały swoją rolę i stanowiły realną pomoc dla rodziców, powinny cechować się:

Małą objętością – chory maluch ma zmniejszony apetyt i nie zje dużego posiłku;

Odpowiednią zawartością białka – potrzebuje go układ odpornościowy do walki z infekcją;

Odpowiednią zawartością mikro- i makroelementów – są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania układu immunologicznego.

Dodatkową ważną cechą może być forma podania. Płynne preparaty są łatwiejsze do przełknięcia, co może być szczególnie istotne, gdy malucha boli gardło.

Na podstawie materiałów prasowych NUTRICIA