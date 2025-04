Kiedy zapytałam grupę dzieci, z czym kojarzy im się Boże Narodzenie, 90% z nich odpowiedziało: z prezentami, Mikołajem, choinką, gwiazdką, bałwanem. Nie wiedziały co świętują, po co to robią. Można winić za to media i sklepy, które nastawione są na działania komercyjne. Ale to obowiązkiem rodziców jest, by wśród świątecznej gorączki nie przegapili tego co najważniejsze – narodzin Boga. Jak rozmawiać z dziećmi na temat Bożego Narodzenia? Zobaczcie sami.

Reklama

Dania dla dziecka na Boże Narodzenie - przepisy

Co powiedzieć dziecku o Bożym Narodzeniu?

Dla małych dzieci święta są niezrozumiałe, dopóki bliscy nie wytłumaczą im ich sensu. Nie trzeba prowadzić mądrych dyskusji. Wystarczy, że rodzice opowiedzą prostymi słowami o narodzinach wyjątkowego dziecka, które według wierzeń chrześcijan, zbawiło świat. I tak jak co roku my świętujemy swojego urodziny, tak samo wszyscy obchodzą urodziny małego Jezusa. Swoją opowieść mogą zacząć od historii Maryi, którą odwiedza anioł, potem o podróży do Betlejem i braku miejsca, gdzie mogła urodzić dziecko. O pastuszkach, trzech mędrcach i królu Herodzie. Dzieci będą zachwycone tymi opowieściami!

Czym się wspomagać?

Dziecko myśli „obrazowo”. Warto rozwiać jego wyobraźnię, wybierając książki i inne materiały edukacyjne, które pokazują prawdziwą istotę świąt Bożego Narodzenia. Gdzie bohaterem nie jest Mikołaj, elf, renifer czy bałwan, ale Święta Rodzina.

W księgarniach jest mnóstwo książek, które w przystępny sposób przybliżają dziecku wydarzenia, które miały miejsce kilka tysięcy lat temu. Pisane są prostym językiem, zrozumiałym dziecka. Oprócz literatury warto sięgnąć po kartki świąteczne z wizerunkiem szopki betlejemskiej, a także po kolorowanki z rodziną Jezuska oraz kolędy w wykonaniu dzieci.

Fot. Mat. prasowe

Co z Mikołajem?

Dla dzieci jest on sympatycznym, lekko zdziecinniałym dziadkiem z brodą i dużym brzuchem. Warto uświadomić dzieciom, że w rzeczywistości był biskupem, który rozdał ubogim cały swój majątek. I choć miło jest dostawać prezenty, kierując się przykładem Mikołaja, warto także dać coś od siebie innym. Nie muszą być to rzeczy materialne. Mogą być to dobre uczynki. Dobrym pomysłem jest zapisywanie na serduszkach lub gwiazdkach, co dobrego uczyniły dla rodziców, kolegów i innych ludzi. Będą to „prezenty dla Jezuska” z okazji jego urodzin. Można je zawiesić na choinkę lub wkładać pod domową szopkę bożonarodzeniową.

Święta to okazja do uświadomienia dziecku, że prezenty ze sklepu nie są najważniejsze. Dużo bardziej wartościowe są dary płynące prosto z serca: miłość, dobro, pomoc.

Co dziecko z tego zapamięta?

Dziecko zapamiętuje nie to co chce, ale co je zainteresuje. Najczęściej są to przeżycia, w których aktywnie uczestniczy. Pobawcie się z nim w Jasełka - niech dziecko odgrywa wybraną rolę, innymi postaciami mogą być przebrane zabawki. Zbudujcie swoją szopkę bożonarodzeniową, którą postawicie pod choinką. Samodzielnie zróbcie ozdoby. Pomysłów na pewno wam nie zabraknie, a będzie to wartościowo spędzony czas.

Reklama

Oto lista świątecznych dań dozwolonych dla dziecka!