Ktoś ciągle docina mi na komunikatorach. Czy mogę go zablokować?

Jak zablokować niechcianego rozmówcę – rada eksperta

W większości komunikatorów można zablokować osobę, z którą nie chcesz rozmawiać. W każdym komunikatorze wygląda to troszkę inaczej:

GG: Wciśnij prawy przycisk myszy na rozmówcy, którego chcesz zablokować i wybierz „Zablokuj”.

SKYPE: W okienku programu kliknij prawym przyciskiem myszy na osobę, którą chcesz zablokować i wybierz „Zablokuj tego użytkownika”

TLEN: Wciśnij prawy przycisk myszy na rozmówcy, którego chcesz zablokować i wybierz „Zablokuj”.

Niektóre komunikatory możesz też ustawić tak, by mogły kontaktować się z Tobą tylko osoby z listy kontaktów. Tak jest najbezpieczniej.

GADU-GADU: Kliknij na ikonkę gg u dołu okna programu (tam, gdzie zmieniasz swój status) i zaznacz opcję: "Nie pokazuj wiadomości od nieznajomych"

SKYPE: Narzędzia -> Opcje… -> Prywatność -> Przyjmuj rozmowy/chaty tylko od znajomych z Kontaktów

TLEN: Menu -> Ustawienia programu -> Ogólne -> Blokowanie -> zaznacz: Pokazuj tylko wiadomości od użytkowników z listy kontaktów -> Zastosuj

Co mogę zrobić, gdy pewien chłopak (dzieciak) z dawnej szkoły (nie znoszę go) uczepił się mnie i wciąż mi docina. Nie chcę utrzymywać z nim kontaktów. Pisze wciąż do mnie na n-k, komórkę, dzwoni. Jak mogę się go pozbyć? Proszę o odpowiedź.

Rada eksperta:

Jeśli ktoś dokucza Ci w Internecie, warto o całej sytuacji powiedzieć rodzicom. Rodzice mogą skontaktować się z rodzicami osoby, która Ci dokucza i wyjaśnić sprawę. Mogą też pójść razem z Tobą do pedagoga szkolnego i poprosić o pomoc. Możesz spróbować powiadomić o docinkach na naszej-klasie administratora tej strony i zgłosić tzw. nadużycie. Możesz też ustawić tak swój profil, żeby osoby spoza listy znajomych, nie mogły się z Tobą kontaktować. Jeśli pójdziesz z rodzicami do operatora sieci, w której masz telefon komórkowy, możesz poprosić o zablokowanie numeru tej osoby. Wówczas nie będzie mogła się z Tobą skontaktować. Pamiętaj też, że ważne jest ignorowanie jakichkolwiek zaczepek ze strony tej osoby. Zachęcamy jednak do tego, żebyś powiedział o wszystkim rodzicom.

