Promocje na Black Friday kuszą każdego. Wreszcie można zdecydować się na zakup długo wyczekiwanych produktów w bardzo atrakcyjnych cenach. Warto jednak pamiętać, by nie dać się ponieść emocjom i przeanalizować zakupy. Najlepszym sposobem na duże oszczędności są oferty, z których można korzystać przez kilka dni. Dzięki temu nie trzeba decydować pod presją czasu, co nie jest najlepsze dla portfela... Dlatego, jeśli chcesz skorzystać z największych promocji, już teraz śledź oferty ulubionych sklepów!

Black Friday – skąd wziął się pomysł na szalone wyprzedaże?

Black Friday, w Polsce znany także jako Czarny Piątek, to największe w roku święto zakupów. Zwyczaj ten przywędrował do nas ze Stanów Zjednoczonych, gdzie w piątek po Święcie Dziękczynienia otwiera się sezon zakupów przed Bożym Narodzeniem. Właśnie wtedy sklepy oferują klientom wyjątkowo okazje i zniżki, a do tego zwykle są otwarte w niestandardowych godzinach, niekiedy nawet całą dobę.

W Polsce od kilku lat także można skorzystać z wyprzedaży organizowanych z okazji Black Friday. Trzeba jednak być czujnym – u nas promocje zwykle trwają kilka dni, a w wielu przypadkach oferowane są nawet z dużym wyprzedzeniem. Dlatego już teraz warto sprawdzać informacje o akcjach rabatowych. Z pewnością można na tym skorzystać, bo rabaty dotyczą niemal wszystkiego – taniej można kupić m.in. ubrania, elektronikę, kosmetyki, biżuterię, dekoracje, przedmioty codziennego użytku oraz wiele innych.

Chcesz zyskać jak najwięcej? Przygotuj się na największe promocje na Black Friday

Aby nie kupować pod presją czasu, warto przygotować się na szaleństwo wyprzedaży. Przede wszystkim:

Zrób listę zakupów – wyodrębnij to, co jest ci potrzebne na teraz, a także to, co przyda się w przyszłości. Może warto odświeżyć garderobę, przearanżować mieszkanie lub kupić prezenty bożonarodzeniowe? Odwiedź strony internetowe lub konta w mediach społecznościowych sklepów, w których chcesz zrobić zakupy. Tam z pewnością podano już informacje o wyprzedażach! Nie zapomnij sprawdzić gazetek promocyjnych tych sklepów – oprócz informacji o rabatach nierzadko znajdują się tam także kody promocyjne. Może przy zakupie większej ilości unikniesz dużych kosztów? Zastanów się, czy w twojej sytuacji lepiej będzie zrobić zakupy stacjonarne, czy może internetowe. W dobie pandemii niektóre sklepy umożliwiły zrobienie zakupów online i odbiór ich w sklepie – ta opcja z pewnością jest warta uwagi.

Szaleństwo w Black Friday? W Carrefour nowa oferta co tydzień!

Promocji z okazji Black Friday nie trzeba szukać daleko. Są także w sklepach, w których robisz codzienne zakupy. Jednym z nich jest Carrefour - tutaj Black Friday rządzi w każdy weekend listopada. Co to oznacza w praktyce? Jeszcze więcej rabatów dla miłośników okazji! Sprawdź, jakie promocje są teraz: Promocje w sklepie Carrefour.

I tak np. z okazji Czarnego Piątku od 26 do 28 listopada z aplikacją Mój Carrefour rabat na małe AGD, a także promocja na kapcie i piżamy damskie, męskie oraz dziecięce -60% na drugi, tańszy produkt*. Sprawdź szczegóły oferty w swoim sklepie lub na stronie internetowej Carrefour.

*Oferta dotyczy sklepów stacjonarnych.

Chcesz zrobić zakupy w Carrefour jak najszybciej?

Szybkie i bezpieczne zakupy zarówno podczas wielkich wyprzedaży, jak i codziennych zakupów umożliwia usługa Zamów i Odbierz. Wystarczy, że zalogujesz się na konto na Carrefour.pl, a następnie sprawdzisz, czy usługa działa w twoim sklepie. Jeśli tak, wystarczy, że zrobisz zakupy online, złożysz zamówienie, a później odbierzesz je w punkcie Carrefour.

Teraz nie ma żadnych szans, aby ominęły cię największe promocje! Zrób zakupy bez stresu, o dowolnej porze i skorzystaj z obniżek cen, które z pewnością nie uszczuplą twojego portfela.

Materiał powstał z udziałem marki Carrefour