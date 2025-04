Biegunka jest kłopotliwą przypadłością, której nie można bagatelizować. Szczególną ostrożność należy zachować w przypadku gdy występuje u niemowląt i małych dzieci. Niewłaściwe lub zbyt późne podjęcie leczenia może skończyć się poważnymi powikłaniami, a nawet wizytą w szpitalu.

Przyczyny biegunki

W większości przypadków biegunka spowodowana jest infekcjami przewodu pokarmowego. Najczęstszą przyczyną infekcji są wirusy, rzadziej bakterie. We wszystkich krajach europejskich najczęstszą przyczyną ostrej biegunki infekcyjnej są rotawirusy.

Lepiej zapobiegać niż leczyć

Biegunkę wirusową najciężej przechodzą dzieci, które są szczególnie wrażliwe na infekcje i podatne na szybkie odwodnienie organizmu. W przypadku noworodków zalecane jest szczepienie przeciwko rotawirusom, aby uniknąć niebezpiecznego dla organizmu dziecka odwodnienia.

Pierwsze objawy

Biegunka zwykle pojawia się nagle. Charakteryzuje się oddawaniem więcej niż trzech półpłynnych lub płynnych stolców na dobę, dodatkowo mogą jej towarzyszyć: gorączka, kurczowe bóle brzucha, wzdęcia, nudności i wymioty, a także niechęć do jedzenia i ogólne osłabienie.

Biegunka może trwać nawet 10 dni, dlatego niezwykle ważne jest szybkie podjęcie odpowiedniego leczenia. W przypadku dzieci, jak i dorosłych, najskuteczniejszą formą leczenia biegunki jest nawadnianie organizmu doustnymi płynami nawadniającymi (DPN). Należy pamiętać, że podczas biegunki tracimy spore ilości wody i cennych elektrolitów, dlatego niewłaściwe przeprowadzenie procesu nawadniania może prowadzić do groźnych następstw, takich jak: spadek ciśnienia krwi, silne skurcze mięśni kończyn, żołądka i pleców, wzdęcia brzucha, osłabienie pulsu oraz zmniejszenie elastyczności skóry. Odwodnienie może zaburzyć pracę naszego serca, spowodować niewydolnością nerek, doprowadzić do zaburzeń świadomości, a w skrajnych przypadkach może spowodować śpiączkę i bezpośrednie zagrożenie życia.

Jaki produkt wybrać do walki z biegunką?

Niezależnie od tego czy na biegunkę cierpi dziecko, czy osoba dorosła, pierwszym i najważniejszym elementem jej leczenia jest nawadnianie. Nawadnianie samą wodą, gorzką herbatą, sokiem, czy rosołkiem oczywiście nie wystarczy, ponieważ częste wypróżnienia przyczyniają się nie tylko do utraty wody, ale również cennych elektrolitów. Najbardziej efektywnym sposobem zapobiegania odwodnieniu jest podanie doustnych płynów nawadniających, które charakteryzują się odpowiednim stężeniem glukozy oraz zawartością elektrolitów – sodu, potasu i chloru.Doustny płyn nawadniający trzeba podać z chwilą pojawienia się biegunki.

Preparatem sprawdzonym w leczeniu biegunki jest ORSALIT ® plus smektyn, który nie tylko skutecznie nawadnia, ale również przyczynia się do skrócenia czasu trwania biegunki. Prócz doustnego płynu nawadniającego zawiera on naturalny glinokrzemian - smektyn dwuoktanościenny.Unikalny skład preparatu zapewnia uzupełnienie płynów i składników mineralnych, zmniejszenie stanu zapalnego, odbudowy warstwy ochronnej błony śluzowej żołądka i jelit, a także posiada zdolność adsorpcji szkodliwych czynników wywołujących biegunkę bakterie, wirusów i toksyn,co bezpośrednio wspomaga leczenie biegunki i powrót do zdrowia. ORSALIT® plus smektyn można podawać dzieciom powyżej 1. roku życia (skład produktu jest zgodny z zaleceniami Europejskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci).

Weź ORSALIT® plus smektyn na wakacje!

Okres wakacyjny to czas, w którym zarówno dzieci, jak i osoby dorosłe są szczególnie narażone na wystąpienie biegunki. Podróżując do ciepłych krajów możemy nabyć się tak zwanej biegunki podróżnych, która pojawia się zazwyczaj podczas wyprawy do krajów o klimacie cieplejszym od naszego oraz charakteryzujących się niższym poziomem rozwoju ekonomicznego i gorszymi warunkami sanitarnymi. Oprócz przestrzegania zasad higieny, czyli unikania picia wody z kranu, mycia owoców przed zjedzeniem i wystrzegania się produktów, które mogły być długo przechowywane w lodówce, w naszym bagażu podręcznym nie powinno zabraknąć doustnego płynu nawadniającego, najlepiej z dodatkiem smektynu dwuoktanościennego. Jedyny taki produkt na rynku to ORSALIT ® plus smektyn. Preparat ten nawadnia i skutecznie hamuje biegunkę. Można go dostać w każdej aptece w postaci saszetek, której zawartość rozpuszczamy w 200 ml przegotowanej wodzie. ORSALIT ® plus smektyn nie zajmie dużo miejsca, a może okazać się niezbędny, zarówno dla rodziców, jak i dzieci.

