Inicjatywa "Bezpieczny, bo widoczny" ma na celu nie tylko zwiększyć świadomość dorosłych na temat bezpieczeństwa dzieci, ale także wprowadzić realną zmianę – spowodować pojawienie się na ulicach świecących punkcików oznaczających życie! Najnowsza ustawa nakłada obowiązek noszenia odblasków nie tylko poza obszarem zabudowanym. Należy pamiętać, że powinny one być noszone po zmroku również mieście. To rozsądna konieczność.

Głównym partnerek akcji społecznej „Bezpieczny, bo widoczny” jest marka obuwia dziecięcego BARTEK. Obuwie tej firmy jest synonimem bezpieczeństwa. Każda para jest wyposażona w antypoślizgowe podeszwy, profilowane wkładki i - co najważniejsze - odblaski.