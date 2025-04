Woda (ta na pływalni także!) to żywioł, który musimy traktować z respektem. Jak dbać o bezpieczeństwo malca podczas wakacji spędzanych nad wodą?

1. Nie spuszczaj dziecka z oka nawet na sekundę

„Odwróciłam/odwróciłem się tylko na moment” – to zdanie, które ratownicy i lekarze słyszą po wypadkach najczęściej. Ze statystyk wynika, że młodzież i dorośli toną głównie z powodu brawury i alkoholu, a dzieci... z powodu braku opieki. To daje do myślenia.

2. Bądź przy smyku cały czas

Pilnowanie dziecka oznacza, że trzeba być przy nim w wodzie, a nie tylko w pobliżu. Nie ma co liczyć, że malec będzie wołać o pomoc, gdy np. przewróci go fala. Dzieci najczęściej toną w ciszy. Po drugie, tonącemu trzeba pomóc natychmiast. Nie można tracić czasu na zerwanie się z leżaka, wyminięcie innych plażowiczów i dotarcie przez fale.

3. Nie pij alkoholu

Nawet niewielka dawka alkoholu osłabia naszą czujność. Wydaje nam się, że nadal jesteśmy w świetnej formie i bacznie obserwujemy pociechy, ale czas reakcji jest wolniejszy.

4. Korzystaj z kąpielisk strzeżonych

Unikaj stawów, rzek i wszelkich miejsc objętych zakazem kąpieli. Maluch powinien kąpać się tam, gdzie może liczyć na profesjonalną pomoc. Pamiętaj, każdy zbiornik wodny może skrywać inne zagrożenia: wiry, prądy, kamienie, przedmioty leżące na dnie.

5. Słuchaj fachowców i nie lekceważ ich poleceń

Ratownicy pracujący na kąpieliskach często słyszą: „Proszę się nie wtrącać, to moje dziecko”. Niesłuchanie specjalistów dbających o bezpieczeństwo to również kiepski przykład dla dziecka. Nie wolno też lekceważyć czerwonej flagi oznaczającej zakaz kąpieli. Wywieszając ją ratownicy biorą pod uwagę nie tylko temperaturę czy falę, ale też silne prądy wsteczne, które wciągają pływających w głąb morza.

6. Pamiętaj o kamizelce

Na kajak czy łódkę dziecko może wsiąść tylko w kapoku z certyfikatem bezpieczeństwa, kupionym w sklepie żeglarskim albo ze sprzętem wodnym, dobranym do wieku i wagi malca. Z dmuchanych kółek, rękawków czy nawet niby-kamizelek ratunkowych ze sklepów z zabawkami dziecko może korzystać jedynie w płytkiej wodzie.

7. Ucz zasad bezpieczeństwa

Nawet zupełnie mały smyk musi wiedzieć, że nie wolno mu wchodzić do wody samodzielnie i że kąpiel po obfitym posiłku jest niebezpieczna. Musi wiedzieć także, że podczas kąpieli trzeba uważać na innych i zachowywać się rozsądnie (np. nie wolno nikogo popychać ani dla zabawy wciągać pod wodę).

na podstawie tekstu autorstwa Łucji Tolak/Przedszkolak