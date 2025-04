Reklama

W natłoku codziennych obowiązków masz poczucie, że zbyt mało uwagi poświęcasz swojemu dziecku? Nie martw się! Ważniejsze od tego, ile czasu spędzasz ze swoją pociechą jest to, jak go wykorzystujesz! Czasem wystarczy zwykła rozmowa, wspólnie zjedzony posiłek lub kreatywna zabawa, która pozwoli ci aktywnie uczestniczyć w barwnym, dziecięcym świecie.

W co się bawić?

Każdego dnia dzieci przeżywają niezwykłe przygody, przy okazji ucząc się nowych rzeczy. Dlatego, zorganizuj czas tak, aby był dla was, jak najbardziej inspirujący. Oto 3 kreatywne zabawy, które pokochacie i będziecie poznawać w nieskończoność.

1. Wspólne wykonywanie zabawek

Twórcze działanie na najbardziej bezużytecznych rzeczach, jakie znajdziesz w domu jest fantastyczną rozrywką! Kartonowe pudełka świetnie nadają się do wyklejania, robienia z nich klocków i domków, które możecie dowolnie ozdobić. Ziemniak nabity na patyczek do szaszłyków z przyszpilonymi guzikami, robiącymi za oczy może posłużyć za teatralnego bohatera i występować we własnoręcznie przygotowanym kartonowym teatrze.

2. Tworzenie figurek z masy solnej

Kreatywna zabawa, którą chyba każdy zna ze szkoły podstawowej. Masę solną zrobisz w kilkanaście minut przy użyciu zaledwie trzech składników: soli, mąki i wody, a tworzyć możecie wspólnie przez wiele godzin. Nasza wskazówka: do wycinania konkretnych kształtów użyjcie foremek do ciasteczek, a w górce zróbcie dziurkę, aby później powiesić dzieło.

3. Eksperymenty w kuchni

Pozwól dziecku na to, aby aktywnie uczestniczyło w przygotowywaniu posiłków. Dobrym pomysłem na wspólne gotowanie będą np. kluski lub ciastka. Do kilkuletniego pomocnika kieruj najprostsze polecenia - odmierzania składników czy mieszania. Bardziej zaawansowanemu w kuchni starszakowi zleć natomiast obsługę robota kuchennego. I chociaż pewnie powstanie przy okazji niemały bałagan, to twoje dziecko będzie miało niezwykłą frajdę z tego, że mogło coś własnymi siłami stworzyć, a na koniec zjeść ze smakiem.

