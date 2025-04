Nowy film dla najmłodszych

kinomaniaków pojawi się na ekranach już 29 sierpnia. Wybierz się z dziećmi na bajkę "Barbie i tajemnicze drzwi", a odkryjecie tajemniczy, baśniowy świat, w którym dzieje się wiele magicznych rzeczy, ale dobro zawsze zwycięża.

Gdzie tym razem poniesie nas fantazja wraz z Aleksą, księżniczką z ulubionej serii lalek Barbie?

Barbie™ wciela się w postać Alexy, nieśmiałej księżniczki, która odkrywa w swoim królestwie tajemnicze przejście i wkracza do dziwnej krainy pełnej magicznych istot i niespodzianek. To właśnie tam, Alexa poznaje syrenkę Romy i dobrą wróżkę Nori, od których dowiaduje się, że zepsuty władca usiłuje ogołocić ich świat z magii. Ku swojemu zdziwieniu, Alexa odkrywa w sobie magiczną moc, a jej nowe przyjaciółki są pewne, że tylko dzięki jej pomocy w ich krainie może ponownie zapanować magia. Odkryjcie, co się wydarzy, kiedy Alexa znajdzie odwagę, aby stanąć w obronie tego, co właściwe i dowie się, że siła przyjaźni jest dużo cenniejsza niż magia.



