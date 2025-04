Bałwanki z pączków na tłusty czwartek

Twoje dziecko uwielbia pączki? Spraw mu podwójną radość i pokaż, jak ze zwykłych mini pączków wyczarować zimowe bałwany!

Dzieci uwielbiają zabawy kulinarne, a tłusty czwartek to świetna okazja do cukierniczych eksperymentów. Bałwany z pewnością spodobają się wszystkim kreatywnym „pączkożercom”. Zobaczcie, jak łatwo je wykonać.

Aby wykonać pączkowe bałwanki, będą ci potrzebne:

mini pączki bez nadzienia (przepis poniżej);

patyczki do szaszłyków;

lukier;

do ozdoby: paluszki, krem czekoladowy typu Nutella, posypka cukiernicza do ciast, kolorowe groszki typu M&M's, długie żelki.

Choć pączki nie należą do najzdrowszych przysmaków, można spróbować przemycić w nich wartościowe składniki. Co powiecie na mini pączki z serkiem homogenizowanym? Wykonuje się je bardzo szybko, mają mniej kalorii niż tradycyjne pączki drożdżowe, a do tego są przepyszne!

Składniki:

300 g serka homogenizowanego waniliowego, np. 2 serki Danio;

3 jajka;

1,5 szklanki mąki pszennej;

1,5 łyżeczki proszku do pieczenia;

szczypta soli;

olej do głębokiego smażenia (najlepiej rzepakowy);

cukier puder lub lukier.

Wykonanie:

Serek homogenizowany wymieszaj z jajkami, dodaj przesianą mąkę, proszek do pieczenia i sól. Całość dokładnie wymieszaj widelcem. Olej rozgrzej do temperatury ok. 175ºC i nakładaj małe porcje ciasta łyżką (pięknie urosną). Aby ciasto nie kleiło się do łyżki, można maczać ją w zimnym oleju. Usmażone pączki odłóż na papierowy ręcznik do odsączenia. Aby pączki były białe (jak bałwany), nałóż na nie dwie warstwy lukru lub dwukrotnie osyp cukrem pudrem. Z tego przepisu wyjdzie jedna czubata miska mini pączków.

A teraz działa już dziecko! Aby powstały bałwany:

1. Nabijaj mini pączki na patyk do szaszłyków;

2. Jeśli jest zbyt długi, ułam wystającą część;

3. Bałwanki ozdób w dowolny sposób. Za klej posłuży ci rozrobiony lukier instant, który kupisz w każdym sklepie spożywczym. Guziki zrobisz z groszków, nos i szalik z kawałka z długiego czerwonego żelka, oczy i buzię z kremu czekoladowego (nakładaj go odciętym kawałkiem patyka);

4. Smacznego!

