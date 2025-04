Rysunek bałwana to świetny pomysł na zabawę dla małych i dużych. W zimowym okresie to właśnie ten motyw dominuje w pracach plastycznych. Gotowe kontury można pomalować dowolną metodą i stworzyć naprawdę ciekawą aranżację. Oto wzory do wydrukowania i pokolorowania, które będą świetną zabawą dla całej rodziny.

Prosty rysunek z motywem bałwanka powinien mieć mało szczegółów i skupiać się raczej na większych elementach. Dzięki temu maluchy w wygodny sposób nauczą się rysowania wewnątrz zaznaczonego konturu i nie będą frustrować się ciągłym "wychodzeniem za linię".

Świetnie sprawdzi się rysunek bałwana w towarzystwie renifera oraz śnieżynek, a także gwiazdkowych prezentów. Pokolorowany wzór możesz śmiało umieścić w ramce lub przypiąć do tablicy korkowej w domu, szkole czy przedszkolu, aby maluch często mógł patrzeć na swoje dzieło i chwalić się nim.

fot. Bałwan: rysunek/Adobe Stock, Анна Таранкова

Starsze dzieci i dorośli na pewno nie pogardzą bardziej skomplikowaną kolorowanką, która poza motywem bałwanka będzie też zawierać elementy charakterystyczne dla typowych kolorowanek antystresowych.

Zimowy bałwanek w towarzystwie ornamentów, kwiatowych elementów czy mocnych, czarnych konturów idealnie sprawdzi się jako świąteczna dekoracja domu. Gotową kolorowankę wstaw do ramki i powieś w wybranym miejscu albo postaw na półce lub biurku.

fot. Bałwan: kolorowanka dla dorosłych/Adobe Stock, ImHope

Kolorowanki numeryczne to świetny sposób na naukę przez zabawę. Maluchy mogą nie tylko uczyć się malować według z góry określonego schematu, ale dodatkowo mogą utrwalić sobie wiedzę na temat cyferek.

Kolorowanka numeryczna może być bardzo prosta lub skomplikowana i w efekcie tworzyć przepiękny obraz na ścianę. Takie wzory najlepiej jest wypełniać kredkami o dużej pigmentacji albo farbkami plakatowymi.

fot. Kolorowanka bałwan: malowanie po numerach/Adobe Stock, Lexi Claus

Rysunek, który sprawdzi się jako dekoracja zamknięta w ramce, powinien być nieco bardziej rozbudowany. Nie musi posiadać wielu szczegółów, ale kontury powinny wypełniać większą część powierzchni (np. kartki).

Taka zimowa praca plastyczna świetnie będzie wyglądać, jeśli wykorzystasz niestandardowe metody albo połączysz kilka z nich. Wybierz wyklejanki, plastelinę albo farbki akrylowe, a także bibułę czy kawałki gazet. Wszystkie chwyty dozwolone!

fot. Bałwan: kolorowanka/Adobe Stock, BaMic illustrations

Maluchy lubią podążać za gotowym wzorem, dlatego tego typu kolorowanka również będzie świetnym pomysłem. Możesz znaleźć już pomalowane kontury albo wydrukować wzór dwa razy i jeden z nich pokolorować, aby pokazać maluchom przykład.

Gotowy wzór będzie też dobrym pomysłem na zabawy w szkole i przedszkolu - dzieci nie będą ze sobą konkurować, ale przygotują takie same malunki. To sprawi, że nie będzie "przepychanek" co do tego, czyja praca jest lepsza.

fot. Bałwan kolorowanki/Adobe Stock, abbydesign

