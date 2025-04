Chociaż teraz na ekranach króluje Psi Patrol, świnka Peppa i Kraina Lodu, my jesteśmy zwolenniczkami klasyki. Przemierzając niezmierzone meandry YouTube'a, Netflixa i wszelkich innych platform, można wyszperać mnóstwo perełek, które często zniknęły w mrokach niepamięci - a szkoda, bo kiedyś sama muzyczka z intro mogła przyprawiać o dreszcze ekscytacji ;-) Podczas redakcyjnej burzy mózgów, stworzyłyśmy obszerną listę - oto 16 bajek, które w dzieciństwie były naszymi ulubionymi, a teraz polecamy ich odświeżenie razem z dziećmi (albo bez). Miej na uwadze, że na liście znajdują się zarówno bezprzemocowe bajki dla przedszkolaków, jak i propozycje mangi/anime, które de facto można nazwać raczej kreskówkami dla dorosłych.

Reklama

Spis treści:

Oto Tabaluga, dzielny Tabaluga, zuch i chwat! Mały smok, który walczył z pomysłami złośliwego bałwana Arktosa, był kiedyś moim prywatnym bohaterem. Towarzyszyła mu zawsze Milunia - sympatyczna króliczka w różowej spódnicy. W bajce pojawiała się również żółwica Nessaja, a także kret Grzebcio. Ta dzielna ekipa regularnie uniemożliwiała Arktosowi całkowite zamrożenie Rajskiej Doliny.

Brygada Ryzykownego Ratunku pojawiała się co tydzień w niedzielnej Wieczorynce i dostarczała młodym widzom mnóstwo emocji. Pamiętam do tej pory, że sama piosenka tytułowa sprawiała, że czułam się co najmniej jak przed emisją serialu szpiegowskiego ;-)

Gdy cię, skrycie, z gagatkiem zetknie los. Brygada RR raz-dwa usadzi go. Gdy potrzebna ci pomocna dłoń, słuchawkę chwyć i dzwoń. Chip, Chip, Chip, Chip i Dale pomoc niosą. Chip, Chip, Chip, Chip i Dale, dniem i nocą. I w każdej chwili złej, gdy chwycą trop, to już im się nie wymknie z rąk!

Nieustraszona Brygada RR to wesołe wiewiórki - Chip i Dale, mysz Gadżet Siekiera, mucha Bzyczek, kot Spaślak, a także Jack Roquefort. Z bajki najbardziej pamiętam jego ataki niepohamowanego łakomstwa na sam widok sera.

Czeska klasyka - Krecik jest starszy niż wiele obecnych babć i dziadków, bo premiera pierwszego odcinka odbyła się w 1956 roku. Nie ujmuje to jednak jego ponadczasowości. Jego zmartwione ah, joooooo! do tej pory dźwięczy w mojej głowie. Na kasecie wideo miałyśmy z siostrą odcinek o zagubionych króliczkach - odświeżałyśmy go niemal każdego dnia, codziennie stresując się, czy aby na pewno tym razem maluchy szczęśliwie wrócą do mamy.

Gdzieś jest, lecz nie wiadomo gdzie... Jeśli też słyszysz w głowie te słowa, śpiewane głosem Zbigniewa Wodeckiego, to znaczy że również kiedyś uległaś urokowi najbardziej znanej pszczółki w Polsce ;-) Radosny, nieskomplikowany świat Mai jest magiczny - nawet pozornie groźna pajęczyca Tekla, okazuje się tutaj całkiem sympatyczna.

Gdy zapytałam koleżanki z redakcji o ich propozycje, Muminki były statystycznie najczęstszą odpowiedzią. Cóż, nie da się ukryć że dobroduszne trolle mają całkiem spory fanklub. Gdy śledzi się perypetie Muminków jako dorosły, można w nich odkryć wiele ukrytych znaczeń i dodatkowych aspektów. Prawda jest taka, że teraz wiele z nas utożsamia się z Małą Mi ;-)

fot. Włóczykij i Muminek/Adobe Stock, Olga Popova

Nastoletnia Usagi została wojowniczką w marynarskim stroju. Jej główną misją miało być odnalezienie księżycowej księżniczki oraz Srebrnego Kryształu. To główna oś fabuły, która nawet po latach wywołuje u całkiem dorosłych mam wypieki na twarzy.

Trzy dziewczynki, obdarzone supermocami, dzielnie ratują wszystkich przed wszelkimi kataklizmami oraz katastrofami. Bójka, Bajka i Brawurka już w latach 90-tych pokazały, że wcale nie tylko chłopcy mogą być superbohaterami!

Czwórka przyjaciół - Fred, Wilma, Barney i Betty, żyje w czasach jaskiniowych. Fantazja autorów bajki pozwoliła jednak, by jaskiniowcom towarzyszyła... nowoczesność ;-) Chociaż ich samochody są napędzane siłą ludzkich nóg, a zwierzętami domowymi stają się milutkie dinozaury, to przyjaciele wieczorami grają w kręgle, a praca Freda w kamieniołomie do złudzenia przypomina współczesną korporację.

Rodzina Jetsonów to zupełne przeciwieństwo Flintstone'ów - w końcu żyją w 2062 roku. Zgodnie z zamysłem twórców, akcja miała rozgrywać się dokładnie 100 lat od premiery. Trudno powiedzieć, czy przez najbliższe 40 lat nasza cywilizacja dojdzie do takiego poziomu rozwoju, jak w Jetsonach ;-)

Ręka do góry, kto marzył kiedyś o spożyciu kultowego soku z gumijagód?! To w końcu on dawał Gumisiom sekretną moc i umożliwiał naprawdę dalekie skoki. Moją ulubienicą z drużyny była zawsze Bunia - to ona lekko ironicznie komentowała całą rzeczywistość, no i przygotowywała najlepsze smakołyki.

Z przyjemnością stwierdzam, że żółw Franklin cieszy się niesłabnącą popularnością. Seria książeczek z jego przygodami, należy do najbardziej znanych wśród przedszkolaków. To budujące, bo wszystkie odcinki bajki (i części książek) zawsze niosły mądre, ponadczasowe przesłanie, które nie zmieniło się pomimo upływu lat. Franklin może liczyć na wsparcie swoich rodziców i ich bliskościowe podejście.

Łaciaty piesek od lat cieszy się w Polsce ogromną popularnością. To wcale nie dziwi - jego perypetie niezmiennie cieszą i bawią. Szczególnie że przeżywa je w towarzystwie sąsiada, nieco przemądrzałego Azora, a także kota Mruczka, gąski Balbinki i krowy Krasuli.

fot. Reksio/Adobe Stock, laufer

Przygody Misia Colargola regularnie gromadziły przed telewizorami rzeszę wiernych fanów. Uroczy miś, z nieco krzywo przyciętą grzywką, przeżywał swoje przygody w towarzystwie nieodłącznych towarzyszy - pana Kruka i szczurka Hektora.

Czyli Tsubasa, albo inaczej Kapitan Hawk. Utalentowany młody piłkarz Tsubasa chce rozwijać swoją karierę piłkarską. To jedna z najpopularniejszych japońskich mang, więc jeśli uwielbiałaś Czarodziejki z księżyca, koniecznie musisz poznać również Tsubasę.

Serial anime, w którym główną osią fabuły było zebranie odłamków artefaktu - tajemniczego kamienia, zwanego Dakuro. Po skompletowaniu całości, Dakuro miał pokazać największe złoże złota na świecie. Poszukiwania artefaktu są naznaczone wieloma trudnościami - czy nie przypomina to nieco scenariuszy filmów akcji dla dorosłych?

To cała seria bajek, znana również pod nazwą Zwariowane Melodie. Opisują przygody królika Bugsa, kaczora Daffy'ego, kota Sylwestra, kanarka Tweety'ego, a także Kojota i Strusia Pędziwiatra. Warto wiedzieć, że pierwsza emisja miała miejsce już w 1929!

Reklama

Czytaj także:

16 książek dla dzieci z ulubionymi bohaterami bajek

W co się bawić z chorym dzieckiem? 8 zabaw