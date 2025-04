Nie lada gratka dla małych kinomaniaków! Film animowany "Bystry Bill" już na DVD! To Pełna zwariowanych przygód i bystrego humoru opowieść o dzielnym misiu koala i jego przyjaciołach z australijskiego lasu.

Bystry Bill to uroczy i pomysłowy miś koala, który marzy o wielkiej przygodzie. Pragnie pójść w ślady swego taty podróżnika, który dawno temu zaginął podczas jednej z wypraw. Mały koala wierzy, że może go odnaleźć. Pewnego dnia porzuca więc swój zielony dom i wyrusza w drogę. Ślady wiodą go hen w odległe i dzikie australijskie rejony. Podczas podróży Bill zyska grono kolorowych przyjaciół: kangura, dziobaka i zwinną jaszczurkę. Z ich pomocą łatwiej będzie prowadzić poszukiwania ukochanego taty.

Produkcja: USA, Australia, 2015

Gatunek: animowany

Reżyseria: Deane Taylor

W polskiej wersji: Dominika Kluźniak, Józef Pawłowski, Andrzej Blumenfeld

