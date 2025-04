Wybór imienia dla dziecka może stanowić naprawdę nie lada wyzwanie. Wielu rodziców decyduje się na wybór związany z rodzinnymi tradycjami, swoimi zainteresowaniami czy dobrymi wspomnieniami. Część z nich wybiera jednak imiona dla dzieci na podstawy mody, która aktualnie panuje lub stawia na bardzo oryginalną propozycję, która pozwoli dziecku wyróżnić się z tłumu. Nie zawsze w ten „dobry” sposób.

Najbardziej nietypowe imiona dla dzieci w 2019 roku

Portal warszawa.naszemiasto.pl przy pomocy Urzędu Stanu Cywilnego w Warszawie przygotował listę najbardziej nietypowych i specyficznych imion, jakie zostały zarejestrowane w stolicy w 2019 roku. Znalazło się na niej kilkadziesiąt pozycji, jednak nam w oczy szczególnie rzuciło się kilka z nich. Poniżej sprawdź jakich:

Adi

Chiara

Kimberly

Leia/Leja

Noel

Mohamad

Rocky

Sulpicjusz

Tilda

Vega

Żywia

Jakie imiona nadawano najczęściej w 2019 roku w Warszawie?

2019 rok ponownie należał do Zofii. W ubiegłym roku było to najpopularniejsze imię nadawane dziewczynkom, przed Julią i Zuzanną. Jan to od lat lider popularności wśród imion nadawanych chłopcom w Warszawie. W zestawieniu wysoko znajduje się również Jakub i Stanisław.

Decyzja rodziców nie zawsze przypada dzieciom do gustu, które w dorosłym życiu postanawiają zmienić pierwotne imię lub nazwisko. Liczba wydawanych decyzji o zmianie imienia i/lub nazwiska wciąż rośnie. W 2017 roku było ich 2463, w 2018 – 2527, a w ubiegłym roku – 2614.

W ciągu dwunastu miesięcy 2019 roku w stolicy przyszło na świat 36 410 dzieci. Dla porównania w 2018 roku urodziło się 36 909 dzieci, a w 2017 roku 36 978.

