W kolekcji BACK TO SCHOOL stawiamy na jakościowe akcesoria szkolne – plecaki, tornistry i dopasowane do nich dodatki! Z pięknym tornistrem w ulubione wzory milej maszeruje się na poranne zajęcia. Z myślą o dzieciach, które szykują się na rozpoczęcie szkoły, przygotowaliśmy kolekcję, która przełamuje uczniowską rutynę. Znajdują się w niej ergonomiczne tornistry, nagradzane w badaniach konsumenckich, wygodne plecaki i dopasowane do nich piórniki, a także bidony i pudełka śniadaniowe.

Styl i wygoda to motywy wyróżniające nową kolekcję ubrań przygotowaną na początek roku szkolnego. W sezonie jesiennym 2023 królują bluzy i kurtki w stylu college – w SMYKU dostępne w wielu kolorach i rozmiarach.

Kolekcja dla dziewczynek jest pełna wyrazistych kolorów i zdecydowanych wzorów. Styl amerykańskich nastolatek to ulubiony look tego sezonu. W kolekcji znajdziemy też klasyczne bluzki i koszule z bufkami lub falbanami, dzianinowe kamizelki i eleganckie kardigany.

Chłopcy stawiają na luz i komfort i takie muszą być ich ubrania. Wygodne spodnie, dresy w stylu total look i luźne koszulki – to wybierają najchętniej.

Kolekcję uzupełniają stroje sportowe, idealne na lekcje WF, zajęcia pozalekcyjne oraz aktywne spotkania z przyjaciółmi.

Nie mniej ważne są wygodne buty – nie tylko na zmienną jesienna pogodę, ale i na wiele godzin spędzanych w budynku szkoły, a także na zajęcia sportowe. COOL CLUB oferuje wiele butów wykonanych w technologiach przyjaznych dla małych stóp.

BioFit i Flex&Air Technology to elastyczne, antypoślizgowe podeszwy, ochrona palców przed urazami i dobra stabilizacja. Do chodzenia po przedszkolu i na jesienne spacery szczególnie polecana jest linia butów wykonana w technologii Barefoot – to wyjątkowo lekkie, elastyczne i miękkie buciki.