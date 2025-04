Szukasz atrakcji na urodziny dziecka w domu? Nie musisz być zdana na szaloną inwencję twórczą wesołej gromadki dzieci. Mamy dla ciebie sporą porcję kreatywnych zabaw na domowe przyjęcie urodzinowe.

Reklama

Spis treści:

Dobrym pomysłem na urodziny dziecka w domu będzie ozdabianie twarzy. Możesz kupić specjalne farby do malowania twarzy. Kwiaty, proste wzory, zawijasy zrobisz sama, ale jeśli twoje dziecka marzy, by przemienić się w Spider-Mana albo Elsę, możesz na przyjęcie urodzinowe dziecka zaprosić profesjonalnego facepaintera.

fot. Malowanie twarzy jako atrakcja na urodziny dziecka w domu/ Adobe Stock, Marcel Poncu

Jeśli domowa impreza urodzinowa dla dziecka jest ponad twoje siły, a twój budżet na to pozwala, zaproś specjalistę. Animatorzy dziecięcy są zaprawieni w bojach i wiedzą, jak podtrzymać uwagę dzieci. Możesz też zaprosić żywą maskotkę, z którą dzieci będą się przytulać i robić sobie zdjęcia. Może to być Peppa, Bing albo inny bohater, za którym przepada twoje dziecko.

Przygotowując urodziny dziecka, musisz przemyśleć menu. Menu na urodziny w domu nie musi być skomplikowane. Warto zaproponować dzieciom, aby same przygotowały przekąski. Najlepsze pod tym względem będą babeczki i ciasteczka. U młodszych dzieci sprawdzą się wcześniej upieczone muffinki. Maluchom pozostaw ozdabianie: kup kolorowe posypki, perełki, kolorowe lukry. Starsze dzieci mogą wziąć udział we wcześniejszych etapach: niech mieszają składniki, wałkują ciasto i odciskają foremki.

fot. Przygotowywanie przekąsek jako atrakcja na urodziny dziecka w domu/ Adobe Stock, Africa Studio

To klasyk. Podziel dzieci na drużyny. Przygotuj wcześniej karty z postaciami z bajek, niech je losują i pokazują. Będzie mnóstwo śmiechu!

Ta klasyczna zabawa dla dzieci to świetny pomysł na zabawę urodziny dziecka w domu. Wystarczy chustka do zasłonięcia oczu i trochę miejsca na środku pokoju.

Ta atrakcja na urodziny dziecka w domu skradnie serca małych poszukiwaczy skarbów. Poukrywaj na terenie domu różne maskotki. Możesz zrobić z tego zadanie, na przykład dzieci powinny skompletować zoo z pluszaków. Dzieciom pozostaw poszukiwanie.

To niezawodna domowa zabawa na urodziny dziecka, w której mogą uczestniczyć już dwulatki. Niech każde dziecko narysuje wagon pociągu i postać, która w nim jedzie. Następnie za pomocą taśmy klejącej połączcie rysunki. Nie zapomnij o lokomotywie! Młodszym dzieciom możesz wcześniej narysować wagoniki. Im pozostaw narysowanie postaci lub przyklejenie jej. Możesz kupić naklejki albo wydrukować je i wyciąć, a dzieciom asystować przy przyklejaniu klejem.

fot. Wspólny rysunek jako atrakcja na urodziny dziecka w domu/ Adobe Stock, JenoAtaman

Przygotuj wcześniej składankę z dziecięcymi hitami, kup lub stwórz mikrofon i wydrukuj teksty piosenek. Tyle wystarczy, by zapewnić atrakcję na urodziny dziecka w domu, która spodoba się małym artystom.

fot. Karaoke jako atrakcja na urodziny dziecka w domu/ Adobe Stock, Konstantin Yuganov

Niech dzieci usiądą w kole, wtedy będą mogły sobie bez problemu przekazywać wiadomość. Ty ustal hasło i przekaż je pierwszemu dziecku, które następnie, szeptem, przekaże je dalej. Ostatnie dziecko mówi hasło na głos, a ty sprawdzasz, czy było takie samo, jak na początku. To zabawa, która dzieci znają z przedszkola, ale sprawdzi się doskonale na jako atrakcja na domowe urodziny dziecka.

Te zabawy nigdy się nie nudzą i zajmują na długo uwagę nawet małych dzieci. Stwórz kącik plastyczny na urodziny dziecka w domu. Do masy solnej możesz dodać barwników spożywczych, dzięki temu tanim kosztem zabawa będzie jeszcze większa!

Kolorowe balony są na każdym domowym dziecięcym przyjęciu urodzinowym, więc zrób z nich atrakcję, a nie tylko dekorację. Przygotuj flamastry i poproś dzieci, by namalowały im buzie. Nos oraz uszy mogą być przyklejane na taśmę klejącą, pocięta bibuła może służyć za barwne włosy.

fot. Ozdabianie balonów jako atrakcja na urodziny dziecka w domu/ Adobe Stock, Robert Kneschke

Efekt stroboskopowy na pewno zrobi wrażenie na domowym przyjęciu urodzinowym dla dzieci, zwłaszcza zimą, gdy szybciej zapada zmrok. To atrakcja, która nie wymaga żadnych przygotowań. Przygaś światła, włącz kulę oraz muzykę, i patrz, jak dzieci świetnie się bawią! Pamiętaj tylko, że kula stroboskopowa nie nadaje się dla małych dzieci.

Okulary, wąsy, kapelusze, maski. Tego typu akcesoria znajdziesz w różnych sklepach internetowych za całkiem nieduże pieniądze. Możesz robić zdjęcia swoim aparatem albo kupić na przyjęcie polaroida. Wtedy dzieci same mogą robić sobie zdjęcia, a efekt jest od razu widoczny. To atrakcja znana z wesel, która sprawdzi się jeszcze lepiej na urodziny dziecka w domu.

Są to klasyczne gry planszowe dla dzieci, tylko w większym rozmiarze stworzone dla małych rączek. Możesz kupić planszówkę z ogromną kostką. Na rynku dostępne jest wiele gier tego typu, dedykowanych maluchom.

Z robotem przyjęcie urodzinowe dziecka w domu nigdy nie będzie nudne! To doskonała atrakcja. Niektóre roboty mają dwa metry wysokości, mówią i chodzą. Koszt jest spory, ale być może wart uwagi, jeśli zależy ci na atrakcji absolutnie WOW. Pamiętaj tylko, że roboty to pomysł dobry na urodziny starszego dziecka.

Możesz kupić matę do gry w klasy, matę fortepianową lub matę do zabaw ruchowych. Już dwulatki będą zachwycone taką atrakcją na urodziny dziecka w domu.

Nie musisz wydawać majątku, aby przygotować atrakcję na urodziny dziecka w domu. Wystarczą farby, flamastry i papier. Możesz oczywiście kupić tanie kolorowanki w sklepie, ale nie jest to konieczne.

fot. Prace plastyczne jako atrakcja na urodziny dziecka w domu/ Adobe Stock, Robert Kneschke

Tu możesz puścić wodze fantazji! Znajdź piosenki, do których istnieje układ taneczny albo w których coś się pokazuje (np. wystawia prawą i lewą nogę, udaje, że kręci ogonkiem jak żyrafa), i naucz dzieci sekwencji ruchów. Możesz też pobawić się w muzyka stop. Gdy nagle zapada cisza, dzieci nie mogą się ruszać. Jest też inna odmiana tej zabawy. Wytnij duże kolorowe figury z papieru (muszą być na tyle duże, by mogło stanąć na nich dziecko). Gdy muzyka przestaje grać, dzieci szybko wskakują na figurę.

fot. Występ muzyczny jako atrakcja na urodziny dziecka w domu/ Adobe Stock, Konstantin Yuganov

Dla starszych dzieci fajną atrakcją na urodziny w domu będzie zrobienie czegoś własnoręcznie. Mogą to być ramki do zdjęć, mydła DIY, kule do kąpieli DIY albo nauka rozpoznawania liści, a potem wspólne tworzenie zielnika. Możesz takie warsztaty poprowadzić sama, poprosić znajomego o ciekawej pasji lub zaprosić profesjonalistę.

Księga pamiątkowa to będzie cudowna atrakcja na urodziny dziecka w domu, a jednocześnie pamiątka. Zadbaj o to, by każde dziecko wpisało się do księgi, a następnie przechowaj ją i podaruj swojemu dziecku gdy podrośnie. Wehikuł czasu DIY zagwarantowany.

Reklama

Czytaj także:

Jak zorganizować urodziny dziecka w domu od A do Z

Przekąski na urodziny dziecka - najlepsze pomysły na kolorowe i smaczne dania

Wzory do malowania na twarzy dziecka - czym malować i jaki wzór wybrać? Inspiracje