Właśnie dostałaś alarmujący telefon ze szkoły, że twoje dziecko urwało się z lekcji albo paliło na przerwie w toalecie. Spodziewasz się, że nie był to jego pomysł. Chciałabyś, aby nie ulegało negatywnemu wpływowi rówieśników, potrafiło odmówić, miało własne zdanie i umiało je obronić? Możesz je tego nauczyć!

Choć asertywność zwykle uważa się umiejętność stanowczego mówienia "nie", w rzeczywistości oznacza ona znacznie więcej. To zdolność pełnego wyrażania siebie w kontakcie z innymi. Osoby asertywne potrafią bezpośrednio, stanowczo i uczciwie mówić, co czują, czego pragną i co myślą na dany temat. Co więcej, robią to w taki sposób, że nie godzą w uczucia, pragnienia, opinie, postawy i prawa innych osób. Asertywność nie jest wrodzona, więc trzeba się jej nauczyć.

Jak nauczyć dziecko asertywności?

Bądź asertywna

Dzieci najłatwiej uczą się obserwując i naśladując rodziców. Dlatego od dziś postępuj asertywnie. Mów wprost, co myślisz i czujesz. Spokojnie wypowiadane "nie" jest podstawowym sposobem wyznaczania własnych granic i podstawą asertywności.

Dużo rozmawiaj z dzieckiem

Usiądź z dzieckiem i wsłuchaj się w to, co mówi. Pomóż mu zrozumieć, czego by w danej sytuacji chciało. To niesłychanie ważne, żeby pomóc odzwierciedlić dziecku jego własne uczucia, potrzeby i oczekiwania. Pozwólmy mu nazwać, co czuło, np. przyjmując papierosa, którym zostało poczęstowane w łazience i co czuje teraz. Może chciało zaimponować rówieśnikom, albo bało się odmówić z obawy przed wyśmianiem?

Poinformuj o oczekiwaniach

Wyjaśnij dziecku, jakie masz oczekiwania co do jego dalszego postępowania. Nie bój się pedagogizowania. Kto jak nie ty powie mu, co jest właściwe, a co nie? Na tym, między innymi, polega proces wychowania. Jeżeli zaczniesz od towarzyszenia dziecku w zrozumieniu jego doświadczeń i przeżyć, w naturalny sposób zbudujesz swój autorytet w jego oczach.

Pozwól być asertywnym

Weź pod uwagę, że w efekcie twoich działań dziecko będzie chętniej słuchało twoich rad i opinii, ale też, że będzie wobec ciebie asertywne. Daj mu do tego prawo i stwórz warunki. To oczywiście może nieco utrudnić ci życie, ale jest też najlepszym sposobem na wyposażenie dziecka w siłę wyrażającą się w gotowości do odmawiania.

Autorka jest dziennikarką "Poradnika domowego".