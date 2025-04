Czy warto czekać na promocję

Reklama

Przy tak ogromnych możliwościach wyboru z jakimi mamy do czynienia w dzisiejszych czasach, nawet doświadczonemu fotografowi trudno wybrać idealny aparat. Biegamy po wszystkich sklepach, sprawdzamy ceny w internecie, porównujemy i kalkulujemy. Czekamy aż cena spadnie albo dołożą nam gratis jakiś gadżet. A za chwilę pojawia się trochę nowszy model i znów mamy dylemat. W sklepie sprzedawca pokazuje nam dziesiąty model aparatu i każdy zachwala za jakąś inną funkcję. W końcu nie mogąc wybrać, na 2 dni przed Komunią kupujemy jakikolwiek model albo wkładamy pieniądze w kopertę, bo tak najłatwiej. Tylko czy dziecko za 10 lat będzie pamiętało, że dostało kopertę? W końcu często trafia ona do kieszeni rodziców na ważne wydatki związane z wychowaniem dziecka.

Aparat to rzecz, którą pamięta się czasem do końca życia – pierwszy prawdziwy aparat i pierwsze zdjęcia nim zrobione. Wszyscy, których pytałem, pamiętają kiedy, z jakiej okazji i od kogo dostali swój pierwszy aparat. To tak jak z rowerem, jeśli będziemy go szanować posłuży nam długo, tylko że z aparatu się nie wyrasta. Jeśli kupimy dobry model w swojej klasie, za 5 lat dalej będzie dobrym aparatem. Więc nie ma się co zastanawiać, idziemy do sklepu z postanowieniem: nie wyjdę zanim nie wybiorę czegoś fajnego.

Szukamy markowego sprzętu

Wiele firm produkuje telewizory, kina domowe, pralki, ekspresy do kawy, golarki i przy okazji aparaty fotograficzne. Są firmy które od razu kojarzą nam się z fotografią, a inne z niczym. Takie firmy jak Canon, Nikon, Minolta, Olimpus czy Pentax od lat dyktują warunki na rynkach fotograficznych. Niektóre z firm produkujących sprzęt elektroniczny próbują ich dogonić, a czasem nawet przeganiają. Dotyczy to producentów z Dalekiego Wschodu, takich jak Sony, Samsung czy Panasonic.

Jakie parametry techniczne aparatu trzeba wziąć pod uwagę aby nasz zakup był udany i żeby dziecko było zadowolone?

Kupujemy aparat znanej i cenionej marki. Sprawdzamy czy aparat nie ma uszkodzeń mechanicznych a jeśli istnieje taka możliwość, to sprawdzamy jego działanie już w sklepie. Wykonując zdjęcia próbne i prosząc sprzedawcę o udostępnienie komputera, sprawdzamy na monitorze jakość obrazu. Staramy się kupić aparat o rozdzielczości nie mniejszej niż 5 megapixeli, ponieważ podczas zamawiania większych odbitek niż 13x18 cm, będziemy mieć problem z jakością zdjęcia. Teraz standardem w cyfrówkach kompaktowych oraz lustrzankach jest rozdzielczość 8 Mpx. Zwracamy uwagę na obiektyw, czy posiada zoom optyczny. Jeśli tak, to najlepiej aby był to zoom 4-10 krotny. Opisy na aparatach, iż posiadają zoom cyfrowy powinniśmy raczej ignorować, ponieważ wpływa on negatywnie na jakość zdjęć. Pamiętajmy również, że jasność obiektywu też ma duże znaczenie zwłaszcza podczas robienia zdjęć bez lampy w słabo oświetlonych pomieszczeniach. Jeśli tego aparatu ma używać ośmiolatek, to obsługa i menu aparatu nie może być za bardzo skomplikowane, ponieważ dziecko nie poradzi sobie z jego ustawieniem. Aparat powinien posiadać funkcje w pełni automatyczne oraz programowe, najczęściej oznaczane jako AUTO lub P. Powinien również dysponować programami tematycznymi, takimi jak portret, pejzaż, makro, sport oraz tryb nocny. A jeśli mamy większe wymagania, również manualne tryby ustawień aparatu, takie jak Tv – priorytet czasu, Av – priorytet przesłony oraz M – czyli w pełni manualne ustawienia czasu i przesłony. Nie zapomnijmy również zapytać sprzedawcy o zakres ISO naszego aparatu, ponieważ im szerszy zakres tym więcej możliwości. Kiedyś kupując filmy do aparatu używaliśmy uniwersalnych czułości, takich jak 200 lub 400 ISO. Teraz w dobie cyfrowej możemy na poziomie aparatu sami zdecydować czy chcemy 100 czy 800 ISO. A w niektórych modelach nawet 1600 ISO. Ważna jest również lampa błyskowa, która w większości aparatów jest zintegrowana z elektroniką. Może być wbudowana, otwierana lub zewnętrzna, jeśli aparat posiada specjalną szynę na lampę. Zazwyczaj lampy te mają małą siłę błysku i oświetlą nam obiekt znajdujący się w odległości od 1 do 5 metrów od aparatu. Jeśli posiadamy szynę na dodatkową lampę, wtedy można dokupić mocniejszy flesz, który oświetli nam obiekty z większej odległości, nawet w całkowitej ciemności.

Należy więc życzyć powodzenia i cierpliwości w wyborze prezentu.

Reklama

Autorem artykułu jest Jakub Morkowski – Studio Fotograficzne FOTART www.studiofotart.pl