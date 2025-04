Podejrzewasz, że twoje dziecko może cierpieć na alergię pokarmową? Wydaje ci się, że prawdopodobnie ma uczulenie na mleko? Zanim postawisz diagnozę, sprawdź, jakie są objawy alergii na mleko. Podpowiadamy!

Objawy alergii na mleko u dzieci

Objawów tego, że dziecko dotknięte jest alergią na mleko jest sporo. Mogą ujawniać się one na skórze, ale mogą też wiązać się z dolegliwościami układu pokarmowego lub oddechowego. Do najbardziej powszechnych objawów alergii na mleko u dzieci należą:

sucha i szorstka skóra;

egzema;

wysypka (najczęściej w okolicach łokci i kolan);

wymioty;

biegunki;

przewlekły katar;

trudności z oddychaniem, świszczący oddech.

Czy to na pewno alergia na mleko?

Oczywiście nie należy samemu stawiać ostatecznej diagnozy bez konsultacji z lekarzem. Jeśli dostrzegasz o swojego dziecka któreś z powyższych objawów, powinnaś udać się do specjalisty. Z pewnością potrzebne będzie wykonanie testów alergicznych. Jeśli jednak badania potwierdzą, że twoja pociecha faktycznie ma alergię na mleko, będziesz musiała radykalnie zmienić jej dietę.

Czego nie wolno jeść, gdy ma się alergię na mleko?

Jeśli twoje dziecko uczulone jest na mleko krowie, powinnaś wyeliminować z jego diety wszelkie produkty mleczne, bo to one uczulają. Poza tym być może będziesz musiała uważać na inne produkty, do których również bywa, że dodawane jest mleko. Są to:

lody, cukierki, ciastka, czekolada, bułeczki maślane

zupy w proszku, zupki instant

przetworzone wędliny i kiełbasy

pieczywo

sosy, np. sos tatarki

Co podawać dziecku w zastępstwie za mleko krowie?

Jeżeli dziecko nie może spożywać mleka krowiego, można stosować jego różne substytuty, np. mleko kokosowe, napoje sojowe lub ryżowe.

Czy z alergii na mleko można być wyleczonym?

Nie jest wcale powiedziane, że dziecko, które ma alergię na mleko w dzieciństwie, będzie uczulone już zawsze. Warto stosować odczulanie. W wielu przypadkach po odczulaniu i okresie karencji spożywanie mleka znów jest możliwe.

