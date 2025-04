Ciepłe, słoneczne, wiosenne i letnie dni to wprost idealna pora na długie spacery z dzieckiem lub zabawy na dworze. Niestety wielu maluchom i ich rodzicom wiosna kojarzy się zupełnie inaczej – z katarem, łzawieniem oczu i katarem, czyli krótko mówiąc, z alergią. Według szacunków Światowej Organizacji Zdrowia ponad 20% światowej populacji zmaga się z chorobami alergicznymi takimi jak katar sienny, astma alergiczna i alergiczny nieżyt nosa. Jak pomóc maluchowi przetrwać te trudne chwile?

Alergia, czyli właściwie co?

Alergia to nadwrażliwość układu odpornościowego na różne czynniki (które nazywamy alergenami). Zdaniem dr n. med. Małgorzaty Biernackiej-Zielińskiej oprócz problemów z rzeczywistą astmą, pyleniem, nasileniem objawów sezonowych, należy uwzględnić wpływ zakażeń np. bakteryjnych w przypadku krztuścia, powodują zapalenie płuc o przewlekłym przebiegu pozostawiając na wiele tygodni nadwrażliwość drzewa oskrzelowego. U zdrowego człowieka układ odpornościowy aktywizuje się i zaczyna bronić, gdy napotka wirusy lub bakterie. To jak najbardziej prawidłowa reakcja. Problem polega na tym, że organizm alergika źle rozpoznaje "wroga" i uznaje za niego czynniki, które tak naprawdę nie są dla niego groźne, np. pyłki roślin, sierść zwierząt czy roztocza kurzu domowego. Gdy układ odpornościowy alergika rozpozna takiego "wroga", uruchamia takie same mechanizmy obronne jak w przypadku bakterii czy wirusów, czyli m.in. katar, kaszel, łzawienie i swędzenie oczu. Wszystko to ma na celu zwalczenie czynnika drażniącego i usunięcie go z organizmu. Jeśli do "wiosennych" alergenów lub tych znajdujących się w naszych domach, dodamy zanieczyszczenia powietrza w postaci smogu, który w niektórych miejscach Polski, osiąga alarmujący poziom, sytuacja małego alergika robi się naprawdę niewesoła. Jak bowiem podkreśla dr n. med. Małgorzata Biernacka-Zielińska, specjalista Chorób Dzieci:

"Smog powoduje wzrost zapadalności na zapalenie płuc i oskrzeli, przedłuża czas zdrowienia, zaostrza alergię i astmę, na którą choruje w Polsce już około 6% dzieci. Smog upośledza też funkcje obronne dróg oddechowych, drażni i uszkadza nabłonek rzęskowy oskrzeli, toruje drogę wirusom i rozmaitym bakteriom. Organizm usiłuje się bronić, chcąc usunąć szkodliwe cząsteczki poprzez kaszel i nadprodukcję śluzu. Pojawia się więc przewlekły i uporczywy kaszel", a układ oddechowy małego alergika jest już przecież wystarczająco bardzo obciążony. Jak zatem można mu pomóc?

4 skuteczne sposoby na złagodzenie objawów alergii

Jeśli zauważysz u dziecka objawy, które mogą wskazywać na alergię, koniecznie umów się na wizytę u alergologa. Pamiętaj też o kilku skutecznych sposobach, dzięki którym możesz zmniejszyć dyskomfort, który odczuwa dziecko z powodu alergenów.

1. Spaceruj po deszczu. Deszcz "spłukuje" pyłki roślin, a także zanieczyszczenia powietrza, dlatego na spacery z dzieckiem wykorzystuj deszczowe dni. Wtedy oboje będziecie mogli oddychać pełną piersią, a katar i kaszel nie będą dokuczały dziecku aż tak bardzo.

2. Po spacerze kąp dziecko. Alergeny oraz zanieczyszczenia powietrza osiadają na ubraniach, skórze oraz włosach, dlatego zaraz po przyjściu do domu spłucz je z malucha. Wystarczy krótki prysznic, by się ich pozbyć. Ubrania, w których dziecko było na dworze, upierz, a maluchowi załóż czyste rzeczy.

3. Oczyszczaj powietrze. Być może będziesz tym zaskoczona, ale alergeny i zanieczyszczenia dostają się także do naszych domów. To nieuniknione, bo nie sposób przecież przetrwać całej wiosny i lata, nie otwierając okien czy drzwi. Dodatkowo w domu jest już i tak ogromna liczba alergenów w postaci kurzu domowego, roztoczy czy sierści zwierząt. Dlatego wskazane jest stosowanie oczyszczacza powietrza, który będzie chronił Was nie tylko przed alergenami, ale również przed smogiem.

Oczyszczacz ten nie stosuje jonizacji, silnych środków chemicznych i nie emituje ozonu ani szkodliwych dla zdrowia związków organicznych. Zastosowana w oczyszczaczu technologia VitaShield IPS o aerodynamicznej konstrukcji i bardzo grubym filtrze zwiększa ilość dostarczanego czystego powietrza oraz skutecznie filtruje zanieczyszczenia: drobne cząsteczki o wielkości zaledwie 0,02 mikrometra , usuwając do 99,97% cząsteczek PM2,5, PM10 oraz gazów, bakterii, wirusów, pyłków, kurzu, roztoczy i sierści. Oczyszczacz zapewnia też sprawdzoną ochronę przed lotnymi związkami organicznymi. Dodatkowo wyposażony jest w specjalny sensor oraz wskaźniki jakości powietrza: wskaźnik cząsteczek PM2,5 oraz wskaźnik kolorystyczny, dzięki czemu na bieżąco informuje Cię o stanie powietrza.

4. Wyeliminuj z otoczenia alergika maksymalnie dużo alergenów, również z otaczających go przedmiotów. Oczywiście nie da się w 100 procentach usunąć wszystkich rzeczy, które uczulają dziecko, możliwe jest jednak ograniczenie ich liczby. Na przykład jeśli maluch jest uczulony na sierść zwierząt, zrezygnujcie z pomysłu posiadania czworonożnego pupila.

A jeśli reakcję alergiczną wywołują u dziecka roztocza kurzu domowego, usuń z otoczenia maluch wszystkie przedmioty, które są ich siedliskiem, czyli puszyste dywany, maskotki czy miękkie narzuty, a dodatkowo zaopatrz się w bardzo efektywny odkurzacz ze skutecznym filtrem antyalergicznym.

Oczyszczacz możesz kupić w sklepach RTV Euro AGD.

