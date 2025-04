Otrivin Oddychaj Czysto rozpoczyna kampanię „Pomóżmy dzieciom lepiej oddychać”, której celem jest zwiększenie świadomości na temat wpływu zanieczyszczenia powietrza na zdrowie dzieci i edukowanie o tym, w jaki sposób każdy z nas może się przyczynić do zmniejszania tego wpływu.

Dlaczego kampania została zainicjowana w Polsce? Ponieważ to tutaj sytuacja zasługuje na szczególną uwagę. Aż 36 z 50 najbardziej zanieczyszczonych miast w Europie znajduje się w Polsce. Jest ona najbardziej zanieczyszczonym krajem w Europie.

Szczególnie duże zanieczyszczenia wybranymi pyłami występują w takich miastach, jak Warszawa i Łódź oraz ich okolice. Gdyby zanieczyszczenie uległo poprawie i osiągnęło poziomy zgodne z wytycznymi WHO, mieszkańcy Warszawy żyliby średnio o 1,2 dłużej.

Jak wynika z badań przeprowadzonych w ramach kampanii, 76% rodziców w Polsce zgadza się ze stwierdzeniem, że zanieczyszczenie powietrza stanowi jedno z najpoważniejszych zagrożeń zdrowotnych. 65% natomiast uważa, że to właśnie dzieci są najbardziej narażone na jego skutki. Natomiast mniej wiemy o tym, dlaczego toksyczne pyły są dla dzieci wyjątkowo niebezpieczne.

Szczególną wrażliwość dzieci na wpływ zanieczyszczeń powietrza determinuje kilka kluczowych czynników. Przede wszystkim dzieci oddychają szybciej niż dorośli. Jak wynika z badania, jedynie 46% rodziców zdaje sobie sprawę z tego, że szybkość oddechu zwiększa szkodliwy wpływ zanieczyszczeń powietrza na zdrowie.

Dodatkowo ze względu na wzrost dzieci fizycznie przebywają znacznie bliżej ziemi, a to właśnie tam niektóre zanieczyszczenia osiągają swoje maksymalne stężenie. Wdychają więc więcej zanieczyszczeń powietrza niż osoby dorosłe w przeliczeniu na masę ciała, czyli otrzymują stosunkowo większą dawkę substancji szkodliwych i toksycznych w porównaniu na przykład ze swoimi rodzicami.

To samo badanie pokazało, że tylko 52% rodziców wie, że bliżej ziemi stężenia szkodliwych pyłów są większe.

Kampania „Pomóżmy dzieciom lepiej oddychać” zainicjowana przez Otrivin Oddychaj Czysto, która startuje w maju tego roku, ma na celu edukowanie ludzi o zanieczyszczeniu powietrza i jego wpływie na zdrowie dzieci w skali mikro, w naszym najbliższym otoczeniu, a także uświadomienie, że zmiana zaczyna się od nas i wszyscy mamy wpływ na to, jakim powietrzem oddychamy. Nawet drobne, codzienne działania mogą pomóc nam złagodzić skutki zanieczyszczenia powietrza.

Pomysł na kampanię narodził się z pytania, co by było, gdybyśmy mogli w środku miasta zbudować plac zabaw, w którym powietrze byłoby czyste. Aby udowodnić, że jest to możliwe, postanowiliśmy stworzyć pierwszy biotechnologiczny plac zabaw wykorzystujący oczyszczające powietrze algi. Już wkrótce dzieci będą mogły cieszyć się zabawą w czystym powietrzu placu zabaw, który powstanie w pobliżu największego w Polsce centrum nauki. Jednocześnie w ramach kampanii będziemy edukować o tym, jakie działania może podejmować każdy z nas na co dzień

– zapowiada Katarzyna Bartczak, CEE Marketing Manager w GSK, producenta Otrivin Oddychaj Czysto do codziennej higieny nosa.