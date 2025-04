Chyba każdy rodzic chciałby, aby jego dziecko właściwie się odżywiało, jednak wielu sądzi, że zdrowa dieta wymaga mnóstwo zaangażowania, a jej przestrzeganie jest niezwykle kłopotliwe zarówno dla dziecka, jak i opiekuna. Tymczasem wystarczy przestrzegać kilku prostych zasad, by dieta przedszkolaka była bez zarzutu.

Reklama

Przykazania zdrowej diety dziecka

1. Regularność. Zaplanuj dzień dziecka tak, by zjadło ono pięć pełnowartościowych posiłków – śniadanie, drugie śniadanie, obiad, podwieczorek i kolację. Odstęp między posiłkami powinien wynosić ok. 2-3 godziny. Dzięki temu organizm Twojej pociechy nie będzie odczuwał głodu, a tym samym odkładał "zapasów" w postaci tkanki tłuszczowej.

2. Zróżnicowanie. Dieta dziecka powinna być zróżnicowana i zawierać składniki odżywcze ze wszystkich grup, a więc zarówno mięso, mleko i przetwory mleczne, warzywa i owoce, produkty zbożowe, a także dobrej jakości tłuszcze roślinne. To wszystko jest niezbędne małemu organizmowi do prawidłowego wzrostu i rozwoju. Na własną rękę nie stosuj u dziecka żadnych diet, nawet jeśli wydaje Ci się, że Twoja pociecha powinna zrzucić kilka kilogramów. Takie działania bez opieki specjalisty mogą przynieść więcej szkody niż pożytku, dlatego jeśli masz wątpliwości co do tego, jak ułożyć jadłospis przedszkolaka, najlepiej skonsultuj się z pediatrą lub dietetykiem.

3. Porcje odpowiedniej wielkości. Powiedzenia "Co za dużo, to niezdrowo" doskonale sprawdza się w przypadku diety dziecka. Pamiętaj, że przedszkolak ma znacznie mniejszy żołądek, a także niższe zapotrzebowanie kaloryczne niż dorosła osoba, dlatego porcje, które mu serwujesz, powinny być dostosowane do jego potrzeb. Nie oczekuj, że kilkulatek zje tak samo duży posiłek jak Ty czy Twój partner. Przekarmienia dziecka może nie tylko spowodować u niego niechęć do jedzenia, bo pora posiłku będzie kojarzyła mu się ze stresem, lecz także być przyczyną nadwagi czy otyłości.

4. Mądre przekąski. Zarówno my, dorośli, jak i nasze pociechy między posiłkami chętnie sięgamy po "coś na ząb". Niestety często wybieramy produkty, które prawie nie mają wartościowych składników odżywczych, za to zawierają mnóstwo dodanego cukru, konserwantów czy soli. Co zatem podać dziecku zamiast batonika, cukierka czy drożdżówki? O poradę poprosiliśmy przedstawiciela marki Danonki.

– mówi Natalia Brewczyńska, starszy kierownik marki Danonki

5. Nawodnienie. Właściwe nawodnienie jest bardzo ważnym elementem zdrowej diety, przyspiesza bowiem przemianę materii, ułatwia trawienie i oczyszcza organizm. Najlepszym sposobem gaszenia pragnienia jest niegazowana woda. Poza odpowiednią ilością płynów ważna jest także ich jakość. Zrezygnuj z podawania dziecku dosładzanych gazowanych napojów czy słodkich herbatek. Zamiast tego postaw na wodę niegazowaną i przygotowane na jej bazie domowe lemoniady.

6. Ruch. Widziałaś, co znajduje się u podstawy nowej piramidy żywieniowej? Nie są to węglowodany, ani nawet warzywa czy owoce, ale właśnie wysiłek fizyczny! Dlatego zachęcaj swoją pociechę do ruchu. Nie musisz od razu zapisywać przedszkolaka na specjalne zajęcia sportowe (choć jest to dobry moment, by zacząć przygodę ze sportem), wystarczy rodzinny spacer, rowerowa wycieczka czy gra w piłkę. Najważniejsze, żeby się poruszać.