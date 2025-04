Fot. Fotolia

Szczepienia skojarzone „6 w 1” i „5 w 1” stosowane są w programach szczepień masowych w wielu krajach w Europie i stały się standardem w codziennej praktyce.

Obecnie w Polsce około 60% rodziców decyduje się na szczepienia skojarzone, w trosce o lepszy komfort i kompleksową ochronę swojego dziecka przed chorobami zakaźnymi.

Zalety szczepień skojarzonych

1. Szczepienia skojarzone zapobiegają 5 lub 6 chorobom jednocześnie

Szczepienia skojarzone „6 w 1” stosowane są w zapobieganiu zachorowaniom na 6 chorób: błonicę, tężec, krztusiec poliomyelitis, zakażenia wywoływane przez Hib i WZW B.

W przypadku wyboru szczepienia "5 w 1" dziecko nie jest poddane uodpornieniu przeciw WZW B.

2. Mniej bólu i łez z powodu szczepienia

Korzystając ze szczepień „6 w 1” lub „5 w 1”, dziecko uniknie kilku bolesnych wkłuć, które często odbywają się jedne po drugim, podczas tej samej wizyty. Dzięki temu maluch uniknie kontaktu ze strzykawkami, który kończy się płaczem.

3. Mniejsza liczba wkłuć

Przy podaniu szczepienia „6 w 1” na pierwszej wizycie szczepiennej w 2. miesiącu życia liczba wkłuć zredukowana jest z 3. do 1., a u dzieci do ukończenia drugiego roku życia – z 14. wkłuć do 5.

4. Szczepienia skojarzone są bezpieczne

Jednym ze składników szczepienia skojarzonego „6 w 1” i „5 w 1” jest bezkomórkowy antygen krztuśca. W porównaniu do całokomórkowego krztuśca jest on lepiej tolerowany, przez co powoduje mniej odczynów poszczepiennych.

5. Wybór szczepień „6 w 1” oznacza mniej wizyt szczepiennych

Korzystając ze szczepień z kalendarza lub szczepień „5 w 1” niezbędna jest wizyta szczepienna w 7. miesiącu życia. Dziecko otrzymuje wtedy szczepienie przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B. Przy wyborze szczepionki „6 w 1” wizyta ta nie jest konieczna.

Jeśli cykl szczepienia kontynuujemy szczepionką „6 w 1”, dawkę uzupełniającą należy podać zgodnie z programem szczepień w 16.-18. miesiącu życia.

6. Szczepienia skojarzone nie kolidują z innymi szczepieniami pediatrycznymi

Szczepienia skojarzone można podawać jednocześnie z innymi szczepieniami pediatrycznymi, np. przeciwko pneumokokom.

Podawanie ich powinno odbywać się zgodnie z obowiązującym Programem Szczepień Ochronnych i zaleceniami producentów.

Źródło: Materiały prasowe Marketing & Communications Consultants

