Szukasz fryzury dla córki? Nie musi być skomplikowana, by dobrze się prezentować! Najlepiej sprawdzają się te, których uczesanie nie zajmuje więcej niż 15 minut. Sprawdź propozycje, które nie wymagają szczególnych zdolności fryzjerskich. Wystarczy dobry pomysł! Wykona je każda mama (i tata!) - i to bez najmniejszego problemu!

Propozycje te można wykorzystać na co dzień, zarówno do przedszkola, jak i szkoły, ale i na rodzinne uroczystości, święta, wyjątkowe okazje, a nawet podczas zabawy w domowy salon fryzjerski.

Pierwsza propozycja to bardzo prosta fryzurka z finezyjnie upiętym przodem. Połączenie kilku kucyków i zrolowanego warkocza. Bardzo dziewczęce uczesanie, które doda uroku każdej dziewczynce.

Jak zrobić fryzurę?

Spryskaj włosy tak, aby były wilgotne. Zaczesz grzywkę na jeden bok. Resztę włosów zepnij za pomocą klamry, spinki lub gumki. Zaczesaną grzywkę podziel na 2 części i zrób 2 małe kucyki. Każdy kucyk podziel na 2 pasma i zapleć je w kolejne 3 małe kucyki (na krzyż). Podziel środkowy kucyk na 2 pasma i zrób poniżej kolejne 2 kucyki. Zroluj kucyki w warkocz przypominający linę. Rozczesz włosy z tyłu głowy.

Niezwykle prosta, a przy tym urocza fryzura dla dziewczynki. Doskonała na co dzień jako alternatywa dla tradycyjnego końskiego ogona. Z boku bardzo efektowna.

Jak zrobić upięcie?

Rozczesz włosy i zwilż wodą. Zaczesz asymetryczny przedziałek i uczesz z boku głowy 3 małe kucyki. Z kucyków zapleć warkocz na całej długości włosów. Pozostałe włosy upnij w koński ogon, razem z wcześniej zaplecionym warkoczem. Rozpleć warkocz, a otrzymanym pasem włosów owiń gumkę. Niby koński ogon, ale z boku bardzo efektowne upięcie.

Ta propozycja to niezwykle efektowne uczesanie. Mimo, że efekt ostateczny jest bardzo efektowny, upięcie w wykonaniu jest wręcz banalne. Taka fryzurka świetnie sprawdzi się na każdej uroczystości. W połączeniu z ozdobną spinką efekt może być naprawdę spektakularny.

Jak zrobić upięcie?

Rozczesz włosy i zwilż wodą. Zrób przedziałek na środku głowy. Spryskaj włosy pianką utrwalającą, aby fryzura dłużej się trzymała. Połowę włosów zroluj na całej długości, a na końcu złap klamrą. W podobny sposób zroluj drugą część włosów. Złap włosy razem i zroluj do całkowitego zwinięcia. Podepnij fryzurę wsuwkami, by dobrze się trzymały. Na końcu możesz wpiąć ozdobną spinkę, klamrę, kokardę.

Słodka fryzurka dla dziewczynki w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Zamiast tradycyjnych warkoczy i kucyków, uczesanie, które je łączy. Upięcie szczególnie efektownie prezentuje się z tyłu.

Jak zrobić fryzurę?

Rozczesz włosy i zrób przedziałek na środku głowy. Zepnij włosy w dwa symetryczne kucyki. Zapleć kucyka w warkocz i przełóż go na krzyż. Złap warkocza we wcześniej uczesanego kucyka. Podobnie zrób z drugim kucykiem. Rozczesz końcówki włosów. Możesz wpiąć ozdobne spinki lub zawiązać kokardki.

Kucyk to chyba najczęściej czesana fryzurka. Szybka, łatwa i bardzo praktyczna. Ale wystarczy pomysł, by zamiast tradycyjnego kucyka stworzyć oryginalne upięcie. Fryzurka prosta w wykonaniu, ale zdecydowanie bardziej efektowna. Jeśli dodamy kokardki będzie idealnym uczesaniem nie tylko na co dzień, ale i na specjalną okazję.

Jak zrobić fryzurkę?

Rozczesz włosy i zrób przedziałek na środku głowy. Zrób dwa kucyki u góry głowy. Na środku zrób kolejne 2 kucyki: przełóż na krzyż pasma włosów z kucyków powyżej i złap je w kucyki środkowe. Ponownie przełóż pasma włosów na krzyż i złap w kolejne 2 kucyki na dole głowy. Zawiąż ozdobne kokardki i gotowe!

